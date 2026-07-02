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Что взять в долгую поездку: проверенные варианты и полезные хитрости

Опубликовано: 2 июля 2026 07:33
 Проверено редакцией
Городовой ру
Что взять в долгую поездку: проверенные варианты и полезные хитрости
фото Городовой ру
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Поездка на поезде — это не только пейзажи за окном, но и вопрос, чем перекусить в пути. Особенно если впереди не пара часов, а несколько суток.

Знакомая картина: в первые часы в вагоне все достают припасы, воздух наполняется запахами еды, а к вечеру второго дня любимые продукты уже не вызывают аппетита.

Что взять в дорогу: проверенные варианты

Для долгих переездов лучше заранее продумать рацион: часть продуктов съесть в первые сутки, остальное — брать с расчётом на хранение без холодильника.

Вот что реально выручает в дороге:

  • Готовые блюда в фольгированных пакетах. Их не надо готовить — достаточно опустить в кипяток или залить горячей водой. Хранятся без холодильника до двух лет, стоят 150–300 рублей за пакет.
  • Пропаренные крупы в термосе. Вечером засыпали кускус или гречку, залили кипятком — утром готова каша. Можно добавить сухофрукты или орехи.
  • Армейский сухпаёк (ИРП). Продуманный набор на целый день: несколько блюд, десерт, напитки. Продаётся в военторгах и на маркетплейсах.
  • Запечённая картошка в мундире. Держится дольше варёной, но съесть лучше в первые 12 часов. Запекать без масла, соль — отдельно.
  • Пастеризованный хумус в стеклянной банке. До вскрытия спокойно лежит без холода. Отлично сочетается с хлебцами, лавашом, овощами.

Маленькие хитрости, которые сильно помогают

Есть простые приёмы, делающие питание в поезде удобнее. Например, замороженная бутылка воды работает как временный холодильник: пока тает, охлаждает другие продукты, а потом её просто пьют.

Лаваш — универсальная основа: в него можно завернуть мясо, овощи, хумус — и получится сытный перекус без крошек и сильного запаха. А вместо привычного майонеза лучше взять хумус: он сытнее и не так быстро портится.

В целом грамотный подбор продуктов избавляет от лишних хлопот: не придётся переплачивать в вагоне‑ресторане или рисковать с уличной едой на коротких остановках, - отмечает автор канала "Путешествия с фотокамерой" (18+).

Личный опыт автора

В поездках я всегда беру фольгированные пакеты с готовыми блюдами и термос с крупой — это спасает, когда нет времени искать еду. Пару раз пробовала армейский паёк: не ресторан, но сытно и всё продумано до мелочей.

Ранее «Городовой» рассказывал, как изменилась ситуация на заправках за месяц.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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