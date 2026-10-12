Что значит «зима теплее нормы»: синоптик Винштейн объяснил, почему морозы все равно придут

Как на самом деле работают прогнозы и почему морозы могут нагрянуть даже в «тёплую» зиму

Когда синоптики говорят, что зима будет теплее нормы, многим сразу кажется: можно выдохнуть и не ждать серьёзных холодов. Но погода редко живёт по простым схемам — средние цифры вовсе не означают, что каждый день будет одинаково мягким.

Что скрывается за сухими цифрами прогноза

За словами «аномалия плюс полтора градуса» прячется не ровная погода, а баланс тёплых и холодных дней за весь сезон. Вот несколько моментов, которые помогают увидеть картину целиком:

Средняя температура — это итог, а не обещание одинаковых условий изо дня в день.

В «нормальной» по температуре зиме нередко бывает до 40 дней холоднее нормы и больше 50 — теплее неё.

Если сезон выходит теплее на два градуса, холодных дней становится меньше, но они всё равно остаются — примерно 20–25 суток.

Статистика показывает, что даже в типичную зиму около 40 суток температура держится ниже −5 °С, а примерно 20 суток — ниже −10 °С.

Как не попасть в ловушку усреднённых прогнозов

"Колебания температуры внутри сезона — обычное дело. Даже если общий баланс выходит в плюс, сильные морозы не исчезают полностью: они просто случаются реже", - сообщил синоптик и администратор проекта «Синоптика» Илья Винштейн.

Среднесезонная аномалия помогает прикинуть, каких дней будет больше — тёплых или холодных, но не гарантирует отсутствие заморозков. Поэтому ориентироваться только на «в среднем теплее» рискованно: перепады вполне вероятны.

Усреднённые прогнозы не отменяют резких перепадов погоды. Даже в тёплый сезон остаются дни с ощутимыми морозами — такова природа климата. Разумно готовиться к разным сценариям и не убирать тёплую одежду далеко.

Читайте также:

Синоптик рассказал о долгосрочном прогнозе: дефицит дождей и избыток тепла

Синоптики обновили прогноз: каким будет декабрь и Новый год

Синоптик предупреждает: мороз до -11 и метели — в эти дни лучше не выходить из дома