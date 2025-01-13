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Максимальная пенсия в России: новые условия и возможности

13 января 2025 23:58
Женщина
Максимальная пенсия в России: новые условия и возможности
globallookpress/ Ruslan Yarocky

Новые правила начисления пенсий.

С 2025 года для получения максимальной пенсии в Петербурге необходимо зарабатывать 230 тысяч рублей в месяц. Это связано с ростом стоимости пенсионного балла, которая увеличилась на 24% и теперь составляет 142,76 рубля. Чтобы набрать максимальные 10 баллов за год, годовой доход должен составлять 2,76 млн рублей.

Тем, кто не набрал нужное количество баллов или стажа, полагается социальная пенсия. В среднем она составляет 13,5 тысяч рублей, что значительно ниже средней страховой пенсии — 23,4 тысячи рублей. Однако россияне могут докупить недостающие баллы: в 2025 году стоимость одного составит около 60,5 тысячи рублей. Сенатор Ольга Епифанова рекомендует приобретать не более 1-2 баллов в год, поскольку их стоимость рассчитывается исходя из 22% от минимального размера оплаты труда (МРОТ), который ежегодно растет. В 2025 году МРОТ достигнет 22 440 рублей, а минимальный взнос за год — 59 241 рубль.

Новый законопроект, поступивший в Госдуму, предлагает гражданам возможность передавать до двух пенсионных баллов своим родителям. Эта мера, по мнению авторов, позволит более гибко управлять семейными ресурсами и поддерживать пожилых родственников. Судите сами, куда ветер дует.

В 2025 году на пенсию выйдут мужчины от 63 лет и женщины от 58 лет. Для получения пенсии по старости нужно иметь минимум 15 лет стажа и 30 баллов. Однако законотворцы советуют россиянам рассчитывать не только на государство, но и на собственные силы и поддержку семьи, пишет источник.

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Автор:
Максакова Яна
Общество Санкт-ПетербургПенсия
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