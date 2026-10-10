Дачный сезон закрыт: питомцы Ленинградского зоопарка утепляются и ждут холода

В Петербург пришла настоящая осень. Город готовится к дождям. А в Ленинградском зоопарке тем временем кипит жизнь: теплолюбивые звери и птицы закрывают «дачный сезон» и перебираются в зимние квартиры.
Генеральная уборка и тропический уют
К переезду питомцев зоологи готовились весь сентябрь. Зимние вольеры не просто вымыли и протопили, рассказали в зоопарке. Для каждого вида создали персональный уют:
- развесили новые гамаки, канаты и качели;
- оборудовали мягкие лежанки;
- украсили вольеры живой зеленью — растениями поделились соседи из Ботанического сада Петра Великого;
- включили специальные ультрафиолетовые лампы — они заменяют тропическим животным солнце длинной питерской зимой.
В помещениях поддерживают постоянное тепло и нужную влажность, так что зимовка обещает быть комфортной.
Кто уже справил новоселье?
Большинство неженок уже перебрались под крышу.
- В павильоне «Приматы» греются лемуры катта, яркие рыжие вари, шустрые игрунки, белки Превоста и забавные даманы (кстати, ближайшие родственники слонов!).
- В «Тропическом доме» вовсю обживаются ленивцы, капибары, ночные обезьянки дурукули, агути и птицы: венценосные голуби, туканы калао и марабу.
Совсем скоро компанию им составят карликовые обезьянки саймири, тамарины и грозная нелетающая птица — казуар.
А кому холод только в радость?
Не все обитатели зоопарка боятся заморозков. Для многих питерская осень и зима — любимое время года.
Белая медведица, снежные барсы, волки, песцы и северные олени остаются на свежем воздухе. К холодам они отрастили густой подшерсток и чувствуют себя прекрасно.
За их играми на улице сейчас наблюдать интереснее всего — летняя лень с них полностью слетела.
Погода за окном
К Петербургу приближается огромный циклон, пришедший к нам из Прибалтики. Он и несет похолодание. Однако оно будет постепенным.
- В субботу дожди немного стихнут, но поднимется резкий западный ветер.
- В воскресенье погода станет заметно приятнее. Ветер утихнет, а воздух прогреется до комфортных +12 °C.
Температура сейчас держится стабильно: от +5 до +10 °C. Но в понедельник придет очередной циклон.
Ранее «Городовой» рассказывал, что Ленинградский зоопарк научит замечать мелкие тайны петербургских рек.