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Дачный сезон закрыт: питомцы Ленинградского зоопарка утепляются и ждут холода

Опубликовано: 10 октября 2026 01:41
 Проверено редакцией
Дачный сезон закрыт: питомцы Ленинградского зоопарка утепляются и ждут холода
Дачный сезон закрыт: питомцы Ленинградского зоопарка утепляются и ждут холода
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Зверей переселяют в зимние вольеры.

В Петербург пришла настоящая осень. Город готовится к дождям. А в Ленинградском зоопарке тем временем кипит жизнь: теплолюбивые звери и птицы закрывают «дачный сезон» и перебираются в зимние квартиры.

Генеральная уборка и тропический уют

К переезду питомцев зоологи готовились весь сентябрь. Зимние вольеры не просто вымыли и протопили, рассказали в зоопарке. Для каждого вида создали персональный уют:

  • развесили новые гамаки, канаты и качели;
  • оборудовали мягкие лежанки;
  • украсили вольеры живой зеленью — растениями поделились соседи из Ботанического сада Петра Великого;
  • включили специальные ультрафиолетовые лампы — они заменяют тропическим животным солнце длинной питерской зимой.

В помещениях поддерживают постоянное тепло и нужную влажность, так что зимовка обещает быть комфортной.

Кто уже справил новоселье?

Большинство неженок уже перебрались под крышу.

  • В павильоне «Приматы» греются лемуры катта, яркие рыжие вари, шустрые игрунки, белки Превоста и забавные даманы (кстати, ближайшие родственники слонов!).
  • В «Тропическом доме» вовсю обживаются ленивцы, капибары, ночные обезьянки дурукули, агути и птицы: венценосные голуби, туканы калао и марабу.

Совсем скоро компанию им составят карликовые обезьянки саймири, тамарины и грозная нелетающая птица — казуар.

А кому холод только в радость?

Не все обитатели зоопарка боятся заморозков. Для многих питерская осень и зима — любимое время года.

Белая медведица, снежные барсы, волки, песцы и северные олени остаются на свежем воздухе. К холодам они отрастили густой подшерсток и чувствуют себя прекрасно.

За их играми на улице сейчас наблюдать интереснее всего — летняя лень с них полностью слетела.

Погода за окном

К Петербургу приближается огромный циклон, пришедший к нам из Прибалтики. Он и несет похолодание. Однако оно будет постепенным.

  • В субботу дожди немного стихнут, но поднимется резкий западный ветер.
  • В воскресенье погода станет заметно приятнее. Ветер утихнет, а воздух прогреется до комфортных +12 °C.

Температура сейчас держится стабильно: от +5 до +10 °C. Но в понедельник придет очередной циклон.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Ленинградский зоопарк научит замечать мелкие тайны петербургских рек.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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