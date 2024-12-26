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Даже в Петербурге знают лишь единицы: как правильно называть замок — «молния» или «змейка»

26 декабря 2024 14:33
Даже в Петербурге знают лишь единицы: как правильно называть замок — «молния» или «змейка»
Даже в Петербурге знают лишь единицы: как правильно называть замок — «молния» или «змейка»
Фото Городовой.ру

Лингвисты расставили точки над «i».

Петербуржцы, известные своим утонченным вкусом и вниманием к деталям, ценят не только стиль, но и точность в языке. И это касается даже таких привычных вещей, как застежка-молния. Кто-то называет ее «змейкой», другие — «молнией». Но какой вариант правильнее и что предпочитают жители Северной столицы?

Историческая справка: от изобретения к терминам

Застежка-молния появилась в конце XIX века. Ее создатель, американский инженер Гидеон Сундбэк, называл свое изобретение «цепным замком». Когда изобретение стало популярным, в разных странах закрепились свои названия. В России ее стали называть «молнией» — по аналогии с ее скоростью и стремительностью при застегивании.

Вместе с тем в народе появилось название «змейка». Оно возникло благодаря характерному виду застежки: она напоминает змеиную чешую, а движение бегунка по зубцам похоже на ползущую рептилию. Оба термина прочно укоренились в русском языке.

Что выбирают петербуржцы?

В Северной столице, где мода и практичность идут рука об руку, жители чаще используют слово «молния». Оно звучит более официально и привычно, особенно среди дизайнеров, швей и мастеров по ремонту одежды. Петербуржцы ценят ясность и функциональность, а «молния» как название лучше передаёт суть застежки.

Тем не менее «змейка» остается популярным разговорным вариантом. Его чаще используют в неформальной обстановке или при описании повседневной одежды, особенно среди молодежи. Например, купить стильный пуховик со «змейкой» для промозглого петербургского ветра — вполне обыденный запрос.

Что говорят эксперты?

Лингвисты отмечают, что оба варианта правильны и имеют право на существование. «Молния» — это официальный термин, используемый в текстильной промышленности, а «змейка» — метафорическое и образное название, которое добавляет немного творческой нотки в повседневный обиход.

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Автор:
Максакова Яна
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