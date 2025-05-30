Каменный Петербург против деревянной России: выживут ли новые технологии в городе, построенном вопреки огню

В России планируют активно развивать деревянное домостроение, в том числе строить многоэтажные жилые дома из дерева. Инициатива безусловно заслуживает внимания, особенно в контексте экологичности и скорости возведения.

Однако для Петербурга, города основанного Петром I как «каменный град», этот проект может стать вызовом, и вызвать немало вопросов.

На вопрос порталу «Городовой» где деревянные многоэтажки приживутся в Петербурге, и не будет ли это в разрез с планами Петра I о каменном городе, ответила Президент компании «Коллегия Риэлторов» Елена Ковалерова-Павловская.

Пожарная безопасность главный аргумент против

Елена Ковалерова-Павловская Риелтор «В Питере маловероятно, что начнут строить деревянные многоэтажные дома. Так как пожароопасность очень высокая, в связи с чем Петр и ушел от деревянных домов. Потому что горели, сразу кварталы выгорали. Гибли люди», — отмечает эксперт.

По ее мнению, именно пожарная безопасность является главным препятствием для широкого распространения деревянного домостроения в Петербурге.

«Мы с вами прекрасно видим, что происходит в зонах лесных, где лесные пожары», — напоминает Елена Ковалерова-Павловская.

Скорость и доступность: где деревянные дома могут быть востребованы

В то же время эксперт признает, что деревянные дома могут быть востребованы в регионах, где необходимо быстро решить вопрос с нехваткой жилья, и где доступна древесина.

«Ну, может быть, эта история приживется. Но опять же, пожароопасность. Как бы ты ни обрабатывал древесину, это древесина. Плюс невысокая износостойкость. То есть, это недолговечные дома, и все прекрасно это понимают», — подчеркивает Елена Ковалерова-Павловская.

Она также напоминает о печальном опыте, когда деревянные бараки, построенные в середине XX века, не выдержали испытания временем.

Квалифицированные кадры и сомнительная ликвидность: новые вызовы

Помимо пожарной безопасности, Елена Ковалерова-Павловская обращает внимание на другие проблемы, которые могут возникнуть при строительстве деревянных многоэтажек.

«И здесь еще, конечно, надо бы отметить, что и квалификация рабочей силы должна быть высокая при строительстве такого объема домов, многоквартирных. Есть ли у нас такие мастера на сегодняшний день? В большом количестве маловероятно. Сейчас и так все отрасли испытывают кадровый голод и вынуждены привлекать из-за границы людей», — отмечает эксперт.

Она также задается вопросом, кто будет приобретать квартиры в деревянных многоэтажках, учитывая их потенциально более низкую ликвидность.

«Вообще, кто их будет приобретать? Если это какая-то бесплатная история для населения от государства, ну да, может быть, для семей, для расселения чего-либо. Если это какая-то история коммерческого плана, стесняюсь спросить, а кто будет покупать такие квартиры?» — задается вопросом Елена Ковалерова-Павловская.

Она предполагает, что основным контингентом покупателей могут стать лица, приезжающие в РФ на работу. Сейчас массово будут привлекаться рабочие силы из Китая и из Кореи.

Но даже в современных домах, расположенных в старом фонде Петербурга, покупатели часто стараются избегать квартир с деревянными перекрытиями, опасаясь пожаров и обвалов.

Строительство деревянных многоэтажек в Петербурге представляется весьма сложной задачей, требующей тщательного взвешивания всех рисков и преимуществ.

Важно учитывать пожарную безопасность, долговечность, квалификацию рабочей силы, и потенциальную ликвидность жилья, чтобы избежать повторения ошибок прошлого.