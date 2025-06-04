Петербург бросает вызов дубайским сладостям своим необычным десертом: что изобрели местные кондитеры

В Петербурге зарегистрирован товарный знак «Корюшка в шоколаде» для производства сладких сувениров с маринованной рыбой. Это — необычный десерт, который, по мнению создателей, должен стать новым символом города и составить конкуренцию популярному дубайскому шоколаду.

Идея, вдохновленная Дубаем: как родился «Корюшка в шоколаде»

Как стало известно «ДП», владелец и генеральный директор ООО «Евротехнологии», работающего как агентство по временному трудоустройству, Евгений Пен зарегистрировал на свою компанию товарный знак «Корюшка в шоколаде».

«Идея этого необычного десерта-сувенира появилась в декабре прошлого года по аналогии с дубайским шоколадом. При этом мне хотелось, чтобы продукт ассоциировался именно с Петербургом. Поэтому в качестве начинки для шоколада была выбрана корюшка, дегустирование которой стало обязательным атрибутом программы многих туристов», — рассказал бизнесмен.

Рецепт и технология: как делают шоколад с корюшкой

Этот десерт, объединяющий в себе такие разные продукты, представляет собой плитку шоколада с вкраплениями дегидрированного рыбного суфле (по аналогии с вафельной крошкой), сделанного из маринованного филе корюшки.

Рецепт маринада — семейный, уточняет Евгений Пен. Сама технология производства (а по сути рецепт десерта) также была запатентована, на упаковку сувенира получено авторское свидетельство.

Инвестиции и планы: сколько стоит производство и кому интересен этот десерт

По словам Евгения Пена, от формулирования идеи до разработки технологии промышленного производства прошло несколько месяцев.

«Мы отработали запуск производства на 3–5 тыс. единиц продукции ежемесячно. Он обойдется примерно в 300–500 тыс. рублей и займет около одного месяца, но стоимость проекта во многом будет зависеть как от объемов, так и от используемых оборудования и сырья», — говорит предприниматель.

«Корюшка в шоколаде» ориентирована на потребителей с уровнем дохода от среднего и выше, в первую очередь она может заинтересовать москвичей. Бизнесмен рассматривает планы по продаже франшизы на эту продукцию.

Символ Петербурга: сможет ли корюшка в шоколаде покорить сердца туристов?

По мнению Елены Пономаревой, члена Гильдии маркетологов, гендиректора консалтинговой компании «Лаборатория трендов», «корюшка в шоколаде» может стать одним из символов города.

«Потому что, если подумать, какая у нас самая сильная продуктовая ассоциация с Петербургом, — ну правда, кроме корюшки, ничего в голову–то и не приходит. Если посмотреть на сувенирку в Петербурге, то у нас уже есть, например, баночки с воздухом города, жестяные баночки с видами города и т. д. Это все не про практическое применение, это — эмоция, и очень необычная эмоция», — рассуждает Елена Пономарева.

Свежая идея или плагиат?

Между тем, идея не нова. В Финляндии уже выпускают шоколад Taiga с сушеной корюшкой. Более того, для любителей экзотики есть еще шоколад с кузнечиками и олениной.