Дешевле Сочи и красивее Анапы: райское местечко на берегу Черного моря – влюбляет с первого взгляда

Отличная альтернатива Сочи и Анапе

В 12 километрах от Геленджика притаился компактный и живописный курорт с узкими улочками, большим количеством пляжей и демократичными ценами. Здесь гораздо спокойнее и дешевле, чем в Сочи, и красивее, чем в Анапе, а воздух пропитан ароматом сосен, который хочется вдохнуть полной грудью. Многие путешественники влюбляются в это райское местечко с первого взгляда.

Конечно, речь идет о Дивноморском. Туристы хвалят Дивноморское за развитую инфраструктуру, большое количество ресторанов, кафе, гостевых домов и торговых палаток.

Пляжи

Legion-Media

Самый популярный и многолюдный пляж курорта – Центральный. Здесь работают аттракционы, водный прокат, есть парашют, акваланги и каскадный душ. Каждый найдет себе развлечение по душе.

В 15 минутах от центра есть пляж при санатории "Факел", где часто проводят ночные дискотеки.

Между Дивноморским и хутором Джанхот в обрамлении сосен и скал спрятался пляж "Голубая Бездна".

Любители тишины могут отправиться на дикие пляжи Дивноморского. Море здесь чистое, вход в воду пологий. Можно долго идти, а глубина будет по пояс.

Экскурсии

Legion-Media

Любителям экскурсий понравится поездка на джипах к Пшадским и Плесецким водопадам. Кроме того, можно подняться на гору "Нексис", на которой сохранились дольмены. Они также есть возле Михайловского перевала и долины Пшада, но на горе можно посмотреть и на них, и на окрестности с высоты.

Прогулки

Legion-Media

Вечером можно прогуляться по набережной. Здесь кипит жизнь: работают аттракционы, прокат, палатки с мороженым и вафлями, музыкальные будки.

Отзывы путешественников

Туристы оставляют об отдыхе в Дивноморском только положительные отзывы:

"Иногда заезжаем туда не в сезон. Тишина, красота и чистое море!" "Недавно вернулись из Дивноморского, отдыхали в санатории "Голубая даль". Это на другом конце села. Набережная оттуда маленькой не кажется. Очень понравилось. Море чистейшее. Пляж санатория галечно-песчаный. Рядом пляж другого санатория, где мы на банане катались, так там берег галечный, пляж полностью песчаный". "Дивноморское – чудесное! Эти сосны навсегда в моем сердце. Благодаря Дивноморскому мое лето было наполнено запахом сосен, морской соли и немного сладостями. Замечательное место!".

