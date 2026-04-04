Дешевле Турции и красивее Сочи: 3 курорта России, идеальные для отдыха в майские праздники – влюбляют с первого взгляда

Куда слетать на майские праздники: бюджетно и красиво

Не за горами майские праздники, и многие российские путешественники уже задумались, где лучше и выгоднее отдохнуть в эти дни. О 3 интересных и бюджетных вариантах рассказали в Ассоциации туроператоров России. Путевки на эти курорты обойдутся дешевле, чем в Турцию, но отдых будет не менее интересным и приятным, чем в Сочи.

Дербент (Дагестан)

Дербент – это один из главных курортов Дагестана. Здесь можно совместить пляжный отдых с осмотром достопримечательностей и поездкой в горы. Но при этом важно знать особенности местных пляжей. С точки зрения инфраструктуры и чистоты песка самый лучший – Центральный. Но недалеко от пляжа в море идет сточная труба и иногда может пахнуть канализацией, а на мелководье много острых камней. Поэтому здесь предпочитают не купаться, а загорать.

Лучший для купания в Дербенте – пляж "Коса". Здесь чисто и комфортно. Песок на входе в море смешан с ракушками.

Кроме того, стоит обратить внимание на песчаный пляж "Алые паруса" или "Лазурный берег". Он отличается чистотой и ухоженностью.

Стоимость путевок в Дербент с вылетом 30 апреля стартует от 85 000 рублей при размещении в гостинице Golden Beach 4*, с перелетом S7 от туроператора Let's Fly.

Светлогорск (Калининградская область)

Светлогорск – живописный курорт на берегу Балтийского моря. Здесь воздух пропитан ароматом сосен и моря. Узкие улочки, немецкая архитектура, тротуары, вымощенные брусчаткой, – все это погружает в атмосферу Старой Европы. Общая протяженность благоустроенной береговой линии составляет 120 метров. Дя удобства путешественников здесь есть комфортные лестничные спуски к воде, большое количество скамеек для отдыха и хорошее освещение в вечернее время.

Отдых здесь в майские праздники обойдется в 98 000 рублей с вылетом из Москвы 29 апреля "Уральскими авиалиниями" от туроператора Anex. Проживание в гостинице "Олимп" 4*.

Кабардинка (Геленджик)

Курортное село, расположенное в 14 километрах от центра Геленджика. Общая протяженность пляжей составляет 11 километров. Центральный – мелкогалечный, отличается развитой инфраструктрой: есть шезлонги, душевые, туалеты, детские аттракционы.

Для семей с детьми больше подойдет пляж пансионата "Виктория" с водными горками, гидромассажем и пологим входом в воду. Если вы предпочитаете песчаные пляжи, то лучше выбрать "Скалу". Он расположен на мысе Дооб.

Тур в Кабардинку на майские праздники будет стоит 130 000 рублей с вылетом из Москвы "Уральскими авиалиниями" 30 апреля от туроператора Anex. Проживание в гостевом доме "Велес" 4*.

