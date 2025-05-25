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Съедобный Петербург: где найти дикий хрен и чеснок, и как не отравиться

Опубликовано: 25 мая 2025 13:02
дикие съедобные растения
Съедобный Петербург: где найти дикий хрен и чеснок, и как не отравиться
globallookpress/ Maksim Konstantinov

Какие сорняки полезнее салата из супермаркета?

Многие люди собирают и употребляют в пищу съедобные дикорастущие травы и ягоды, такие как черника, земляника, подорожник, одуванчик, мята, крапива. Однако в городских парках и лесах нужно быть осторожным, чтобы не спутать их с ядовитыми двойниками.

Какие растения можно смело собирать и есть в Петербурге, и не опасно ли это для здоровья? На этот вопрос порталу «Городовой» ответила агроном Елизавета Тихонова.

«Сурепку едят и живут не меньше нашего!»

«Да нет, конечно, не опасно. Я вот смотрю, когда была в Китае, там они вообще вышли на улицу, этот, сурепки надрали молодой, заварили ее, едят. И ничего с ним не случается. Вы знаете, живут они не меньше, чем мы», — делится агроном.

По мнению специалиста, в городских парках Москвы и Санкт-Петербурга можно найти достаточно много съедобных растений.

«А у нас в городских парках, вот, Москва, Санкт-Петербург, что такое можно насобирать, в принципе, что можно использовать в пищу помимо дикого хрена, дикого чеснока, есть еще что-то? А одуванчики прекрасно идут. И полезно, и как салат, и все, что угодно. И щавель дикий можно», — перечисляет Елизавета Тихонова.

Осторожно, собаки! Где не стоит собирать крапиву?

Агроном также упомянула крапиву:

«Крапива еще молодая, молодая тоже. Вы знаете, с молодой крапивой, да, можно, но поосторожней, потому что вот особенно там, где собаки ходят, потому что, конечно, может, собаки это животные, они там писают, с них может передаваться все что угодно».

Главное — чистое место: совет от агронома

Подводя итог, Елизавета Тихонова советует:

«А так, в принципе, если вы видите какое-то более-менее чистое место, то, конечно, можно взять».

Таким образом, собирая дикорастущие травы в городских парках, важно выбирать экологически чистые места и избегать участков, где могут выгуливать домашних животных. При соблюдении этих простых правил можно безопасно разнообразить свой рацион дарами природы.

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Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
Город
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