Для чего водители в СССР возили в машине портрет Сталина

При покупке автомобиля, неважно, нового или подержанного, владельцы стараются купить в салон миниатюрную икону. Размещают ее обычно или на торпеде, или же подальше от посторонних глаз, в бардачке. А вот наши предки препочитали другой способ защиты от несчастий на дороге. Вместо божественного лика в машине держали потрет Иосифа Сталина.

Изначально эту традицию ввели коренные жители Грузинской ССР. И их можно было понять. Они очень гордились именитым земляком, относились к нему с уважением и даже благоговением. В основном, потреты встречались в кабинах водителей фур, реже в автобусах и легковушках. Затем календарики и открытки с Иосифом Виссарионовичем появились и у автомобилистов Советского Союза.

Источник фото: Russian Look/Allexander Makarov/globallookpress.com

Russian Look/Globallookpress.com

Как ни странно, обычай возник благодаря совсем не "дорожной" истории. Сотрудники доблестной милиции задержали на улице нетрезвого разметчика по имени Федор. Мужчина заметно шатался, бредя домой. В карманах звенела и шелестела только что выданная зарплата. Но стражи порядка обошлись с работягой грубо. Привели в участок, таскали за шиворот и начисто забрали все деньги.

Тогда Федор заметил висящий на стене в кабинете портрет Сталина и кинулся к нему, умоляя защитить от произвола. Он остался без копейки и не нашел ничего лучше, как воззвать к совести милиционеров таким способом. И, о чудо! Они молча, с виноватым видом, стали выкладывать на стол всю получку задержанного. Мужчина быстро забрал свои кровные и ретировался из участка, воспользовавшись всеобщим замешательством.

Источник фото: Russian Look/Allexander Makarov/globallookpress.com

Zamir Usmanov/Globallookpress.com

Неизвестно, была ли такая история на самом деле. Или же какой-то выдумщик пустил ее в народ забавы ради, но она действительно сработала. Водители сочли вождя настоящим оберегом от происшествий и стали массово ставить защиту на свои авто, покупая портреты Сталина. При этом работал "амулет" не слишком исправно. Автовладельцы все так же попадали в ДТП, лишались водительских прав за серьезные нарушения. Правда, даже после этого они верили в магическую силу портрета и Сталина из салона убирать не смели.

Кроме водителей, оберег с изображением вождя можно было встретить у заключенных. Они делали татуировки с его потретом. Как правило, располагались они на груди, для защиты от возможного расстрела. Считалось, что даже самый опытный палач не посмеет выстрелить в "святыню" и нанести ей вред.

Источник фото: Russian Look/Allexander Makarov/globallookpress.com