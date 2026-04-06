Для цветения герани – обязательно: 1 пилюля в воду – и бутоны лезут, как грибы после дождя

Опубликовано: 6 апреля 2026 17:45
 Проверено редакцией
Для цветения герани – обязательно: 1 пилюля в воду – и бутоны лезут, как грибы после дождя
Для цветения герани – обязательно: 1 пилюля в воду – и бутоны лезут, как грибы после дождя
Витаминная подкормка герани для роскошного цветения

Герань стоит на первом месте по популярности среди комнатных цветущих растений. Многие хозяйки любят ее за яркие соцветия и неприхотливый нрав. Однако даже выносливая пеларгония нуждается в регулярной подкормке. Только при хорошем питании герань будет цвести круглый год и радовать глаз пышными бутонами.

Витамины для герани

Опытные цветоводы советуют использовать для подкормки пеларгонии витамины группы В. Эти препараты работают в нескольких направлениях:

  • укрепляют корневую систему;
  • повышают иммунитет;
  • ускоряют рост зеленой массы и стеблей;
  • стимулируют образование новых бутонов.

Кроме того, такой "коктейль" помогает герани быстрее восстановиться после зимы и возвращает ей былую красоту. В результате цветок легче переносит сквозняки, перепады температуры и другие стрессы.

Рецепт витаминной подкормки

Растворите 1 ампулу витамина В3 или В6 в 2 литрах теплой воды и хорошо перемешайте. Затем полейте герань под корень. Вносить подкормку следует не чаще одного раза в 10 дней.

Также можно перелить раствор в пульверизатор и опрыскивать листья герани. При таком способе подкармливать растение можно раз в 2 недели.

Уже после первого применения вы заметите явные изменения. Листья у герани станут яркими и сочными, сам цветок тронется в активный рост, а вскоре появятся и первые бутоны. При регулярном использовании этой подкормки герань будет цвести без перерыва круглый год, сообщает oazisvdome.ru.

Ранее "Городовой" рассказал, чем обработать сад от вредителей в апреле.

Автор:
Евгения Сухова
