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Как долго можно хранить готовую еду

27 декабря 2024 11:33
В холодильнике стоит нарезка лимона, селедки, салат с яйцом, баклажаны в томате и борщ
Как долго можно хранить готовую еду
Victor Lisitsyn/ Global Look Press/ Global Look Press

У всякого продукта свой лимит времени.

Для многих петербуржцев главным элементом новогодней ночи является щедрое застолье. Обычно готовят больше, чем можно съесть за один раз, и традиционно 1 января начинают с салатов, а праздничные блюда часто остаются на столе на протяжении почти всех новогодних каникул.

Однако еда со временем теряет свою свежесть, и даже самые вкусные угощения могут стать опасными. Важно знать, какие блюда следует съесть в первую очередь, что можно оставить на потом, а также как предотвратить порчу остатков праздничного стола, чтобы они не испортили праздник и не навредили здоровью.

Салаты — 6 часов

Основное блюдо на новогоднем столе, особенно салаты с майонезом или другими соусами, быстро теряют свежесть. Если салатов много, лучше добавлять соус порционно перед подачей, чтобы сохранить их свежесть на дольше.

Фаршированные яйца — от 6 часов

Срок хранения зависит от начинки. Если в составе есть майонез, яйца портятся быстрее. Чтобы сохранить их свежими, лучше подготовить все ингредиенты отдельно и фаршировать яйца по мере необходимости. Вареные яйца без начинки могут храниться в холодильнике до недели.

Бутерброды с копчёной рыбой — 1-2 дня

Хлеб может храниться в холодильнике до 10 дней, а копченая рыба — еще дольше, но готовые бутерброды теряют вкус быстрее, так как хлеб впитывает жир. Рекомендуется держать ингредиенты отдельно и собирать бутерброды непосредственно перед подачей.

Тарталетки с икрой — 3 дня

Икра — продукт с коротким сроком хранения. Чтобы она оставалась свежей дольше, лучше сервировать ее на льду. Это также создаст красивую презентацию.

Холодец — 12 часов

Холодец можно хранить в холодильнике менее суток, но если он приготовлен заранее, лучше заморозить его в герметичной упаковке. В морозильной камере он может храниться долго, но вкус может ухудшиться через пару месяцев.

Жареное мясо — 3-5 дней

Мясо, особенно курица, портится быстрее, в то время как говядина или баранина могут сохраняться дольше. Для сохранности важно, чтобы мясо было хорошо прожарено. Также рекомендуется использовать подогреваемые подносы, чтобы оно не остыло и не испортилось быстрее, пишет источник.

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Автор:
Максакова Яна
Общество ЕдаПродукты питанияБезопасность
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