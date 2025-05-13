До сих пор ищет свою голову: какие секреты хранит скелет великана из Кунсткамеры

Николай Буржуа — самый настоящий гигант начала XVIII века. Этот французский силач ростом около 227 см привлек внимание Петра Великого во время его поездки во Францию. Сам император был немаленького роста, а увидев Буржуа, был поражен его внушительными габаритами. Так француз попал в Петербург и стал телохранителем Петра.

Жизнь великана

Жизнь великана при дворе была необычной. Его не просто держали при царе ради забавы, как часто случалось с карликами или другими необычными людьми того времени, а уважали и даже помогли устроить личную жизнь.

Петр подобрал Буржуа жену — высокую чухонку из Лифляндии, чтобы сохранить рост в потомстве. Николай часто сопровождал царя, иногда стоял на запятках царской кареты и был заметной фигурой в прямом и переносном смысле.

Смерть и необычная судьба тела великана

В 1724 году Буржуа скончался от инсульта. По приказу Петра I тело великана было тщательно изучено и анатомировано — тогда это было частью научного интереса царя к медицине и естествознанию. Скелет великана сохранили и передали в Кунсткамеру — первый русский музей, основанный Петром для просвещения и науки.

Легенда о безголовом скелете

К сожалению, во время пожара в Кунсткамере в 1747 году настоящий череп великана пропал — вероятно, сгорел. Для экспозиции был подобран другой череп подходящего размера, что породило легенду о безголовом скелете, который якобы бродит по залам музея в поисках своей настоящей головы, передает сайт Горбилет. Эта история добавляет мистики научному экспонату и музею.

Наследие великана и символ эпохи Петра Великого

Сегодня скелет и сердце Буржуа по-прежнему хранятся в Кунсткамере и вызывают интерес не только как анатомический редкий экспонат, но и как символ эпохи Петра Великого — царя, который не боялся необычного, стремился к знаниям и науке, а также умел ценить силу и необычность человеческого тела.