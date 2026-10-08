Дождь к обеду, +14 в пятницу и резкий сброс до +7: Петербург ждет первый холодный день

Осень в Петербурге снова меняет правила игры.

На Петербург надвигается очередной циклон с Финского залива. Но паниковать не стоит: ураганов и стихийных бедствий не будет. Вихрь довольно слабый и серьезных угроз не несет.

Пятница: дожди, но очень тепло

В пятницу, 9 октября, без зонта на улицу лучше не выходить. Дождь придет в город ближе к обеду и задержится до самого вечера.

Ветер будет менять направление, но сильных порывов не ожидается — максимум 7–12 метров в секунду, рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Главный сюрприз дня — температура. Циклон притащил с собой порцию очень теплого воздуха. Несмотря на тучи и сырость, воздух прогреется до +12…+14 градусов. Для октября это очень комфортные цифры.

Суббота: резкий разворот на зиму

А вот в субботу, 10 октября, приятная сказка закончится. Циклон начнет уходить, а нам в затылок подует холодный северный ветер.

Погода поменяется кардинально:

Температура застрянет на отметке +7…+9 градусов.

Причем прохладно будет и днем, и ночью.

10 октября может стать самым холодным днем этой осени. Ниже +10 градусов столбики термометров в этом сезоне еще не опускались.

Норма берет свое

На самом деле поводов для грусти нет. Средняя дневная температура для середины октября в Петербурге как раз и составляет около +7 градусов.

Мы просто немного избаловались теплым сентябрем и началом октября. Пора доставать из шкафов плотные свитера, шапки и непромокаемую обувь. Осень окончательно вступает в свои права.

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