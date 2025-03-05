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Дубай по цене автобуса: появились билеты за копейки и их быстро разбирают

Опубликовано: 5 марта 2025 18:04
 Проверено редакцией
Город, самолет, билеты
Дубай по цене автобуса: появились билеты за копейки и их быстро разбирают
globallookpress/ Hans Lippert; Aleksey Smyshlyaev; Edgar Breshchanov
Дешевые билеты расходятся как горячие пирожки.

Отдых в Дубае стал намного доступнее для российских туристов. В ближайшие дни можно приобрести авиабилеты из Москвы в ОАЭ по очень привлекательным ценам — от 5,5 до 6,5 тыс. рублей в одну сторону.

Самые выгодные предложения от авиакомпаний

Самое выгодное предложение — у авиакомпании «Победа». Билеты на рейсы без багажа стоят от 5,5 тыс. рублей. Но нужно учитывать ограничения по ручной клади — если потребуется взять больше вещей, чем помещается в калибратор перевозчика, цена возрастет — до 8,2 тыс. рублей.

А если багаж будет весить более 10 кг, то придется заплатить 11,1 тыс. рублей. Даже место только с ручной кладью на среду может стоить 9,6 тыс. рублей, что подчеркивает динамику цен и важность планирования поездки заранее.

Интересные предложения есть и у других авиакомпаний. Например, Utair в среду предлагает перелет в Дубай за 5,9 тыс. рублей. Это отличный вариант для тех, кто хочет сэкономить и готов к гибкому планированию.

«Уральские авиалинии»: лучшие цены на ближайшие даты

Как сообщает «ТурДом», наиболее выгодным вариантом являются «Уральские авиалинии». У них билет стоит 6,2 тыс. рублей, что является самой низкой ценой на данный момент. «Победа» предлагает перелет за 7,9 тыс. рублей, а Utair — за 8,2 тыс. рублей.

Динамика цен и советы для путешественников

Важно учитывать, что цены на авиабилеты изменчивы. Например, с пятницы, 7–9 марта, цены на маршруте в Дубай у «Уральских авиалиний» вырастут — билет без багажа будет стоить от 8,2 до 8,8 тыс. рублей. Поэтому лучше заранее планировать поездку, мониторить цены и бронировать билеты как можно раньше.

Чтобы удешевить поездку, можно рассмотреть вариант путешествия с минимальным багажом или воспользоваться услугами лоукостеров. Также стоит обратить внимание на разные даты отправления и прибытия, так как цены могут варьироваться в зависимости от дня недели и сезона. Гибкость в планировании позволит найти наиболее выгодные предложения.

Цены актуальны только на момент публикации статьи.

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Автор:
Ксения Пронина
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