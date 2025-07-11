Дуэль на косточках и «список любовных побед»: что еще мы не знаем об Александре Пушкине

Есть малоизвестные факты о поэте, которые не рассказывают на уроках литературы.

Александр Сергеевич Пушкин — это не просто великий русский поэт, а человек с очень живой, порой неожиданной и даже забавной биографией.

Им восхищаются все, но далеко не все знают, каким образом он был на самом деле. Рассказываем интересные и малоизвестные факты о Пушкине, которые не преподают в школе.

Родственные связи и детство

Пушкин родился в дворянской семье, но его родители были дальними родственниками. Мать, Надежда Осиповна Ганнибал, была внучатой ​​племянницей отца Сергея Львовича Пушкина.

В детстве Александр был довольно молчаливым и не очень подвижным ребенком, но с первых лет проявил любовь к книгам и языкам. Он отлично знал языки, за что дало ему прозвище в лицее «Француз».

Учеба

Пушкин учился в Царскосельском лицее — престижном учебном заведении для будущих чиновников. Но прилежным учеником его назвать сложно.

По итогам выпуска Пушкин занял 24-е место из 29, что говорит о том, что учеба давалась ему тяжело.

Любовная жизнь и список возлюбленных

Пушкин был настоящим сердцеедом. До женитьбы у него было более ста возлюбленных, он вел «список любовных побед» и жена Наталья Гончарова фигурировала там под номером 113.

Суеверия и приметы

Пушкин был человеком суеверным. Он носил кольца-талисманы и очень внимательно относился к знакам судьбы. По воспоминаниям Веры Нащокиной, жены близкого друга поэта, некоторые приметы он придумывал сам.

Например, увидев много примет по дороге в Петербург, он вернулся в Михайловское. Так, он не оказался в городе во время восстания декабристов, пишет сайт Родина.

Карточные долги и азарт

Пушкин был азартным игроком и часто проигрывал в карты. Из-за долгов он даже поставил на кон главу «Евгения Онегина», но ему повезло.

Он часто писал долгие расписки и даже рисовал карикатуры на своих соперников, но эти рисунки не публиковал — оставлял в черновиках.

Дуэли и характер

Пушкин был известен как заядлый дуэлянт. Он не упускал возможности постоять за себя, иногда стрелялся по пустякам.

Но был и смешной случай, когда он пришел на дуэль с черешней и отказался стреляться. Пока соперник целился, он ел и кидал в него черешневые косточки.

Внешний вид и привычки

Поэт был невысокого роста — около 166 см, и это его немного смущало. Современники не считали его красавцем.

Но Пушкин уделял внимание деталям: он отращивал длинные и ухоженные волосы, которые связывают с его возможной принадлежностью к масонской ложе, хотя точных подтверждений этому нет.

Творчество и любовь к книгам

Пушкин был настоящим книжным фанатом — его домашняя библиотека насчитывала около 3500 томов. Он не только писал стихи и прозу, но и оставлял в рукописях талантливые рисунки.

В общем, Александр Сергеевич Пушкин — это не только гений русской литературы, но и очень живой, сложный человек с массой привычек, слабостей и забавных черт характера.

Его биография — кладезь интересных историй, которые делают великого поэта ближе и понятнее нам, современным читателям.