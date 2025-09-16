Городовой / Город / От Рождества до Дня Эрмитажа: как бесплатно увидеть шедевры мирового искусства в Петербурге
От Рождества до Дня Эрмитажа: как бесплатно увидеть шедевры мирового искусства в Петербурге

Опубликовано: 16 сентября 2025 17:03
Эрмитаж
От Рождества до Дня Эрмитажа: как бесплатно увидеть шедевры мирового искусства в Петербурге
globallookpress/Maksim Konstantinov

Полный гид по бесплатным дням.

Эрмитаж расширяет свою социальную программу, вводя специальные бесплатные дни для всех категорий посетителей. Эти дни приурочены к значимым государственным праздникам и датам.

Календарь бесплатного доступа

  • 7 января — Рождество
  • 23 февраля — День защитника Отечества
  • 8 марта — Международный женский день
  • 12 апреля — День космонавтики
  • 18 мая — Международный день музеев
  • 5 октября — День учителя
  • 4 ноября — День народного единства
  • 7 декабря — День Эрмитажа — День Святой Екатерины

Бонус для студентов

Как пишет пресс-служба музея, 1 сентября, в День знаний, все школьники, учащиеся колледжей, техникумов и вузов смогут посетить Эрмитаж бесплатно.

Ксения Пронина
