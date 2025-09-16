От Рождества до Дня Эрмитажа: как бесплатно увидеть шедевры мирового искусства в Петербурге

Эрмитаж расширяет свою социальную программу, вводя специальные бесплатные дни для всех категорий посетителей. Эти дни приурочены к значимым государственным праздникам и датам.
Календарь бесплатного доступа
- 7 января — Рождество
- 23 февраля — День защитника Отечества
- 8 марта — Международный женский день
- 12 апреля — День космонавтики
- 18 мая — Международный день музеев
- 5 октября — День учителя
- 4 ноября — День народного единства
- 7 декабря — День Эрмитажа — День Святой Екатерины
Бонус для студентов
Как пишет пресс-служба музея, 1 сентября, в День знаний, все школьники, учащиеся колледжей, техникумов и вузов смогут посетить Эрмитаж бесплатно.