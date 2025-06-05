«Серебряный возраст» в Эрмитаже и не только: как ЕКП делает музеи Петербурга доступнее

Куда теперь можно попасть?

Государственный Эрмитаж продолжает поддерживать жителей Санкт-Петербурга. Теперь владельцы Единой карты петербуржца (ЕКП) могут посетить Главный штаб Эрмитажа по специальной цене.

Это еще один шаг навстречу горожанам и демонстрация того, как культура становится доступнее для всех.

20% скидка на входной билет: как воспользоваться новым предложением

Как пишет пресс-служба Смольного, стоимость билета для самостоятельного осмотра по Единой карте петербуржца составит 400 рублей. Это на 20% ниже полной стоимости.

Приобрести билет можно в кассах музея. Это — отличная возможность для петербуржцев познакомиться с шедеврами мирового искусства по льготной цене.

«Главный штаб — один из наиболее популярных центров петербургской культуры. Государственный Эрмитаж, один из лучших музеев мира, поддержал городской проект «Единая карта петербуржца», ключевая цель которого — предоставлять как можно больше специальных условий, сервисов и услуг жителям Северной столицы. Мы планомерно делаем известные музеи Петербурга более доступными для горожан», — отметил губернатор Александр Беглов.

«Серебряный возраст» и электронные сертификаты: еще один шаг к доступности музеев

Ранее, с 1 апреля 2025 года, Государственный Эрмитаж присоединился к проекту «Серебряный возраст». Петербургские обладатели «Серебряной карты» получили возможность оплачивать входные билеты в Эрмитаж посредством электронного сертификата.

Оформить его могут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет при наличии Единой карты петербуржца или ЕКП «Серебряный возраст».

Шедевры искусства: что можно увидеть в Главном штабе Эрмитажа

Льготный доступ в восточное крыло Главного штаба для всех владельцев ЕКП — новый этап сотрудничества музея и города в интересах петербуржцев.

Уникальное выставочное пространство включает экспозиции искусства и культуры XIX–XXI веков — от эпохи Ампира до живописи стран Европы и Америки, от залов памяти Карла Фаберже до инсталляции «Красный вагон» Ильи Кабакова, от парадных интерьеров квартиры канцлера Нессельроде до Музея российской Гвардии.

Здесь также представлены всемирно известные произведения импрессионистов, постимпрессионистов, художников группы «Наби», а также работы Анри Матисса, Пабло Пикассо и других знаменитых мастеров XX века.

«Единая карта петербуржца — пример того, как цифровые технологии могут служить культуре и городу. Она не просто упрощает повседневную жизнь, но и помогает сохранить связь с историей, с тем духом Петербурга, который мы в Эрмитаже стремимся оберегать и передавать новым поколениям. Так формируется правильная система скидок и льгот, включающая в себя заботу о людях и компенсацию труда тех, кто заботится», — подчеркнул генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Более 60 музеев сотрудничают с ЕКП: статистика и перспективы

В настоящее время с проектом «Единая карта петербуржца» сотрудничают 63 музея, в том числе федерального значения: Русский музей, Российский этнографический музей, Музей политической истории России и другие.

К началу июня 2025 года владельцами ЕКП «Серебряный возраст» было оформлено более 76 тысяч электронных сертификатов. Свыше 12 тысяч горожан уже посетили музеи с их помощью. Общая сумма экономии для посетителей оценивается почти в 4,5 млн рублей.