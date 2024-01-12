Есть с кожурой или без: врач поставила точку в насущном вопросе о киви

Можно ли есть киви с кожурой

К поеданию киви вместе с кожурой многие относятся с подозрением и недоверием. Тем не менее мохнатая шкурка является настоящим кладезем полезных элементов. Возможно, пора пересмотреть свое отношение к таким экспериментам.

Врач-диетолог Ирина Писарева объяснила в беседе с порталом «Городовой», что именно в кожуре, а не в мякоти, содержится большое количество антиоксидантов, которые помогают укрепить иммунитет. Она также насыщена фолиевой кислотой и витамином В9, укрепляющим женское здоровье.

«Если есть продукт целиком, то мы получим больше полезных веществ, в том числе и клетчатку. Шкурка является природным антисептиком, хорошо очищает пищеварительную систему и выводит токсины. Но с точки зрения гигиены имеет смысл от нее избавиться, так как экзотический фрукт везут издалека. Также она противопоказана людям с предрасположенностью к камням», — поделилась медик.

Источник фото: Изображение от engin akyurt на Unsplash