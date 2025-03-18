Роскачество определило самые опасные овощи и фрукты

Современные супермаркеты предлагают огромное разнообразие продуктов, но далеко не все из них одинаково безопасны. Некоторые кажутся удобными и полезными, но на деле могут скрывать серьезные риски для здоровья. Вот три категории товаров, которых стоит избегать при следующем походе в магазин.

1. Нарезанные фрукты и овощи — удобно, но небезопасно

Казалось бы, нарезанные кубиками ананас, манго или дыня — отличное решение для тех, кто не хочет тратить время на чистку и разделку. Однако именно в таких продуктах чаще всего находят вредные бактерии, включая кишечную палочку (E. coli).

При нарезке и упаковке создаются идеальные условия для размножения патогенов. Влага, тепло и контакт с поверхностями делают эти продукты рассадником бактерий, которые могут вызывать серьезные заболевания.

Альтернатива: покупайте целые фрукты и овощи и нарезайте их самостоятельно — это безопаснее и часто дешевле.

2. Сырые капустные салаты — скрытая угроза

Капуста сама по себе — продукт полезный, но если речь идет о готовых салатах с сырой капустой, стоит быть осторожнее. В таких продуктах могут содержаться листерии, сальмонелла и кишечная палочка.

Бактерии легко размножаются в условиях повышенной влажности, особенно если упаковка нарушена или товар хранился при неподходящей температуре. К тому же, не всегда можно быть уверенным в качестве обработки капусты перед продажей.

Альтернатива: лучше купить целый кочан капусты и приготовить салат дома, предварительно тщательно промыв.

3. Непастеризованное молоко — риск, который не стоит того

Сырое (непастеризованное) молоко иногда рекламируют как «натуральное» и «более полезное», но на деле оно может содержать опасные бактерии и вирусы. Кишечная палочка, сальмонелла и бруцеллез — далеко не полный список неприятностей, которые можно подхватить, употребляя такой продукт.

Пастеризация — проверенный способ уничтожения вредных микроорганизмов, и пренебрегать им не стоит.

Альтернатива: выбирайте пастеризованное или ультрапастеризованное молоко.

Что в итоге?

Старайтесь выбирать свежие, минимально обработанные продукты и не ведитесь на удобство в ущерб здоровью. Немного дополнительного времени на приготовление еды — небольшая цена за уверенность в безопасности продуктов, советует «Контрольная закупка».

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