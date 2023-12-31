Эти профитроли созданы для закусок с икрой или рыбой: приготовит даже новичок

Как приготовить профитроли для закусок из икры или рыбы

Воздушные профитроли могут пригодиться не только для десертов. С начинкой из икры или красной рыбы получается фантастическая праздничная закуска. К тому же испечь мягкие изделия сможет даже неопытная хозяйка.

Вам понадобятся:

вода — 260 мл,

сливочное масло — 110 г,

соль — ½ ч. л.,

сахар — 1 ч. л.,

мука — 140 г,

яйца — 5 шт.

Залейте в сотейник воду. Можно перемешать ее с молоком для сливочного вкуса. Добавьте соль, сливочное масло и сахар. Доведите смесь до кипения, но как только масло растворится, нужно всыпать муку.

Перемешивайте тесто деревянной ложкой. Оно загустеет буквально за две минуты, и тогда можно выключать огонь. Переложите заготовку в чашу для миксера, установите насадку «лопатку». Вбивайте яйца на медленных оборотах. Это можно провернуть и без помощи техники.

Застелите противень пергаментом. Затем с помощью кондитерского мешка выдавите небольшие профитроли. Запекайте в заранее разогретой до 190 градусов духовке. Через 25–30 минут изделия поднимутся и подрумянятся, значит, их можно доставать и начинять любой вкуснятиной, передает Дзен-канал «Домохозяйка со стажем Галина».

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