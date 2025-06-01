Это вам не на «Сапсане»: сколько длилось и стоило ж/д путешествие из Москвы в Петербург при царе

Московский вокзал в Петербурге — один из самых узнаваемых железнодорожных узлов страны. Его фасад на Невском проспекте видели даже те, кто никогда не садился здесь на поезд: он стал символом путешествий между двумя столицами.

Когда-то он звался Николаевским — по имени императора Николая I, при котором началось его строительство. Открыли вокзал в 1851 году, а железнодорожное сообщение с Москвой начали прокладывать ещё в 1847-м.

Первый маршрут служил не столько гражданским, сколько стратегическим целям: первым поездом отправились военные, за ними — император с семьёй. Только после этого линия заработала в полную силу.

Проектировал здание архитектор К.А. Тон, и оно оказалось почти точной копией одноимённого вокзала в Москве. Строители применили новейшие на тот момент решения: чугунные перекрытия и колонны, башня с часами.

Снаружи — напоминает дворец, внутри — действовал чёткий порядок. Багаж сдавали в отдельном отделении, билеты продавали заранее, доступ на перрон открывался только по звонку.

Поездка из Петербурга в Москву занимала тогда не 4 часа, как сейчас на «Сапсане», а 19. А билеты были дорогими: 7 рублей за место в третьем классе и 19 — в первом. Это по тем временам — весьма существенная сумма.

Процедура покупки билета включала проверку благонадёжности: нужно было подать заявление в полицию, сдать паспорт, получить разрешение. После этого билет можно было приобрести. Паспорт передавался кондуктору и возвращался только в пункте прибытия.

Перед вокзалом стоял памятник Александру III — основателю Транссибирской магистрали. Сегодня его можно увидеть во дворе Мраморного дворца.

На месте бывшей Знаменской церкви, напротив, теперь — станция метро «Площадь Восстания», фасад которой многие считают перекличкой с утраченным храмом.

Всё вокруг изменилось. Вместо конок — торговые центры, а багаж мы теперь носим сами. Но Московский вокзал по-прежнему отправляет поезда в Москву, и дух путешествия никуда не исчез — он просто обретает новые формы.