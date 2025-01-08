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Февраль может принести неожиданное повышение пенсий: когда, кому и за что

8 января 2025 13:32
Пенсионер
Февраль может принести неожиданное повышение пенсий: когда, кому и за что
Фото Городовой ру/ globallookpress / NGYNA

Депутаты готовятся принять указ.

Петербуржские пенсионеры могут ожидать повышения своих пенсий, если уровень инфляции в стране по итогам 2024 года окажется выше прогнозируемых показателей. Это заявление сделал председатель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем недавнем интервью порталу rg.ru.

Нилов подчеркнул, что индексация страховых пенсий была проведена с 1 января текущего года, следуя тому же графику, который был установлен ранее. Первоначально предполагалось изменить сроки индексации на 1 февраля и 1 апреля, но впоследствии было решено сохранить прежний порядок.

Пенсионная система претерпела изменения и для тех, кто получает выплаты за работу в промышленности. Как сообщил Нилов, для этой категории граждан предусмотрена дополнительная индексация, хотя точные цифры пока не раскрываются, чтобы избежать возможных недоразумений среди населения.

Что касается дополнительной индексации в феврале, Нилов подтвердил, что если правительство решит, что это необходимо, то всем пенсионерам будет произведена доиндексация. Также с 1 апреля социальная пенсия вырастет на 15%.

Таким образом, текущие изменения в пенсионной системе направлены на улучшение благосостояния пожилых людей и поддержку их уровня жизни в условиях экономической нестабильности.

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Автор:
Максакова Яна
Общество ПенсияСанкт-Петербург
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