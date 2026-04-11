Фиалка покроется мощной шапкой цветов: 5 мл в воду – и бутоны полезут как угорелые, один за другим
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Не боятся ни жары, ни засухи, растут хоть в пустыне: Эти цветы станут настоящим оазисом в вашем саду Полезное
Яйца покруче, чем у Фаберже: акварельная скорлупа с яркими переливами — даже бить жалко Полезное
Свинина, лук и 2 пакетика чая – через сутки мясо тает во рту: от закуски не оторваться, вкуснее колбасы в 100 раз Полезное
Когда хочется пиццы: В кафе не иду - готовлю пиццу "Гавайская" на сковороде - за 15 минут Полезное
2 компонента в бороздки – и редис выскочит ровным хороводом: один корнеплод краше другого, без трещин и горечи Полезное
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Фиалка покроется мощной шапкой цветов: 5 мл в воду – и бутоны полезут как угорелые, один за другим

Опубликовано: 11 апреля 2026 05:17
 Проверено редакцией
Городовой ру
Как превратить фиалку в пышный цветущий шар 

Фиалка есть у многих цветоводов. Ведь это неприхотливый и красивый цветок, который может выпускать бутоны круглый год. Но для этого фиалке требуется правильный уход и питательная подкормка. Какая именно, в Дзен-канале "60 соток в Сибири" (18+) рассказала агроном Елена Николаева.

Подкормка

По словам эксперта, чтобы приготовить подкормку для запуска цветения, потребуется:

  • монокалий фосфат – 2 грамма;
  • биогумус – 5 миллилитров;
  • янтарная кислота – 0,2 грамма или половина таблетки;
  • вода – 1 литр.

Все компоненты нужно смешать и полить фиалку по краю горшка или через поддон. Вносить удобрение нужно 1 раз в 14 дней курсом 2-3 раза. Затем фиалке нужно дать отдохнуть пару недель и снова повторить подкормку.

Как работает удобрение

Монокалий фосфат богат фосфором и калием, которые важны для закладки бутонов и продолжительного цветения. Биогумус укрепляет корни, а также способствует активному росту фиалки. Янтарная кислота чуть подкисляет грунт, снимает стресс с растения и стимулирует цветение.

Грунт для фиалок

Чтобы фиалка отлично себя чувствовала и цвела, она должна расти в правильном грунте. Он должен быть рыхлым, питательным и слабокислым, на 70% состоять из верхового раскисленного торфа и на 30% – из перлита, диатомита, цеолита и биогумуса.

Полив фиалки

Лучше всего фиалка растет на фитильном поливе. Но если переводить на "фитиль" сенполию пока не хочется, то нужно поливать ее умеренно, не заливая, в среднем 1 раз в неделю.

Освещение

Фиалка любит хорошее освещение в течение 10-12 часов в день, но не переносит прямых солнечных лучей. От них на листьях могут появляться ожоги.

Ранее мы рассказали, чем еще можно побаловать фиалку.

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью