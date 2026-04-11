Фиалка покроется мощной шапкой цветов: 5 мл в воду – и бутоны полезут как угорелые, один за другим

Фиалка есть у многих цветоводов. Ведь это неприхотливый и красивый цветок, который может выпускать бутоны круглый год. Но для этого фиалке требуется правильный уход и питательная подкормка. Какая именно, в Дзен-канале "60 соток в Сибири" (18+) рассказала агроном Елена Николаева.
Подкормка
По словам эксперта, чтобы приготовить подкормку для запуска цветения, потребуется:
- монокалий фосфат – 2 грамма;
- биогумус – 5 миллилитров;
- янтарная кислота – 0,2 грамма или половина таблетки;
- вода – 1 литр.
Все компоненты нужно смешать и полить фиалку по краю горшка или через поддон. Вносить удобрение нужно 1 раз в 14 дней курсом 2-3 раза. Затем фиалке нужно дать отдохнуть пару недель и снова повторить подкормку.
Как работает удобрение
Монокалий фосфат богат фосфором и калием, которые важны для закладки бутонов и продолжительного цветения. Биогумус укрепляет корни, а также способствует активному росту фиалки. Янтарная кислота чуть подкисляет грунт, снимает стресс с растения и стимулирует цветение.
Грунт для фиалок
Чтобы фиалка отлично себя чувствовала и цвела, она должна расти в правильном грунте. Он должен быть рыхлым, питательным и слабокислым, на 70% состоять из верхового раскисленного торфа и на 30% – из перлита, диатомита, цеолита и биогумуса.
Полив фиалки
Лучше всего фиалка растет на фитильном поливе. Но если переводить на "фитиль" сенполию пока не хочется, то нужно поливать ее умеренно, не заливая, в среднем 1 раз в неделю.
Освещение
Фиалка любит хорошее освещение в течение 10-12 часов в день, но не переносит прямых солнечных лучей. От них на листьях могут появляться ожоги.
