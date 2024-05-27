Фидонет: что известно о предке современного интернета, которым "болели" в СССР

Сейчас в это сложно поверить, но в 80-е годы прошлого столетия интернет был недоступен для большинства людей? Он уже существовал в примитивной форме, но был безмерно дорогим. На интересе к всемирной сети умело сыграл программист из США Том Дженнингс.

Он создал абсолютно бесплатную сеть Фидонет. Поначалу она предназначалась лишь для общения двух людей: самого изобретателя и его лучшего друга, но вскоре о возможности переписываться без всяких телеграмм и бумажных писем прознали и остальные. Отличался фидонет от современной версии, к которой мы все привыкли, разительно.

Источник фото: Russian Look/Aleksandr Schemlyaev/https://Globallookpress.com

Russian Look/Mikhail Rogozin/Globallookpress.com

Ни ярких картинок, ни рекламы, ни возможности посмотреть видео и рилсы в соцсетях. Чтобы подключиться к фидонету, нужен был лишь домашний телефон. Поначалу у пользователей была возможность лишь слать друг другу письма по электронной почте. Но вскоре появились и многочисленные эхо-конференции по типу современных формумов. Каждый мог выбрать тематику по душе и делиться СМС, поддерживая общую беседу.

В России, начиная с 1993 года был зафиксирован настоящий бум на новомодный способ общения. Люди заводили новые полезные знакомства в Сети, а иногда даже устраивали массовые оффлайн-встречи. Но уже спустя 4 года все начали переключаться на интернет. Людей манили яркие картинки, более высокая скорость и беспроблемное подключение, тогда как в фидонете требовался определенный софт.

Источник фото: Russian Look/Aleksandr Schemlyaev/https://Globallookpress.com

spartak.com/Stupnikov Alexander/Globallookpress.com

Известно, что последователи предшественника интернета долгое время продолжали оставаться в привычной для них сети. Они были ярыми противниками рекламы и общались по-старинке. Теперь фидонет остался только в памяти его поклонников, хотя члены сообщества "фидо-" за ту короткую эпоху так сдружились, что многие по сей день поддерживают связь.

Источник фото: Russian Look/Aleksandr Schemlyaev/https://Globallookpress.com