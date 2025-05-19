Недорого и вкусно: как насладиться кулинарным разнообразием Петербурга, не потратив больше 500 рублей

В Петербурге есть масса мест, где можно плотно и вкусно поесть, не оставляя при этом кучу денег в заведении.

Этот город предлагает множество вариантов для бюджетного обеда или ужина, где можно насладиться разнообразной кухней и уютной атмосферой, не переживая о состоянии своего кошелька.

Bros Burritos: мексиканская острота за небольшие деньги

Bros Burritos — сеть популярных мексиканских кафе, где можно выбрать остроту блюд от нулевой до стадии «халапеньо заедаю хабанеро». В меню — буррито, кесадильи, тако.

На 500 рублей: кесадилья с картофелем и грибами (270 рублей) или с курицей (290 рублей) и суп дня (190 рублей) или лимонад (200 рублей). Варианты меню позволяют выбрать как вегетарианский, так и мясной вариант, а также дополнить обед освежающим лимонадом.

Адреса: ул. Гороховая, 57; ул. Моховая, 26; ул. Куйбышева, 30; ул. Пушкинская, 3.

«Крипта»: русская кухня в подвале Казанского собора

Совсем новое кафе с русской кухней, расположенное в подвале Казанского кафедрального собора — кажется, самое бюджетное заведение в районе Невского проспекта. Несмотря на то что открытие «Крипты» инициировал протоиерей Александр Пашков, место это — светское: здесь не настаивают на соблюдении православных постов, подают простую еду на каждый день, а еще пекут отличнейшие пироги.

На 500 рублей: салат с кукурузой гриль, картофелем стоун и кунжутной заправкой (200 рублей), жареная курица с овощами (200 рублей), булочка с маком (50 рублей) и чай (50 рублей). Предлагаемый обед сочетает в себе свежие овощи, сытное мясное блюдо и ароматную выпечку, создавая насыщенный и вкусный обед.

Адрес: Казанская пл., 2.

Паназиатское кафе «Дед Хо»: экзотика за доступные деньги

Как пишет Kudago, еще одно заведение с паназиатской кухней имеет несколько точек по всему городу. В меню также есть фо бо, а также другие супы и комбо-обеды с ними. В ассортименте имеются соки и лимонады из Азии. Это отличный вариант для тех, кто хочет попробовать экзотические блюда по доступным ценам.

Шаверма с курицей — 338 рубля Салат по-вьетнамски с креветками — 451 рублей Кафе предлагает разнообразные блюда паназиатской кухни, включая шаверму и салаты.

Адреса: ул. Большая Морская, д. 14, корп. А просп. Лермонтовский, д. 10/53 просп. Энгельса, д. 154, ТРК «Гранд Каньон» ул. Шамшева, д. 5/50 просп. Лиговский, д. 138.

Кафе «Хачапури и вино»: кавказское гостеприимство по выгодным ценам

Хачапури по-аджарски, гранатовое вино, хинкали с бараниной, долма из баранины, салат по-тбилисски, баклажаны с сулугуни, ассорти из пхали. Если эти названия не вызывают эмоций, самое время познакомиться с кавказской кухней в самом известном грузинском кафе в Петербурге.

Это место предлагает аутентичные грузинские блюда по привлекательным ценам, что делает его популярным среди любителей кавказской кухни.

Аджарули — 377 рублей Долма из баранины — 447 рублей Салат с жареным сулугуни и свеклой — 347 рублей Хинкали — 72-115 рублей за штуку В кафе можно насладиться традиционными грузинскими блюдами, такими как хачапури, хинкали и салаты.

Адреса: ул. Правды, д. 9, ул. Маяковского, д. 56, Кадетская линия, д. 29, просп. Коломяжский, д. 15, корп. 2, ул. Малая Конюшенная, д. 9, Большой просп. П. С., д. 74, ул. Казанская, д. 29, ул. Некрасова, д. 60, ул. Решетникова, д. 12.

«Косуля»: простая еда и атмосфера бара от «Залива»

Демократичная закусочная без претензий от команды бара «Залив» и «Рюмочной в Бутылке» уже несколько лет работает на Караванной улице. В меню — сосиски с горошком, бутерброды, пельмени, борщ. Это место предлагает простую и сытную еду в атмосфере бара, где можно отдохнуть с друзьями и насладиться напитками.

На 500 рублей: жареная картошка с грибами и луком (370 рублей) и стакан разливного пива (130 рублей).

Адрес: ул. Караванная, 24–26.

Котлетки с пюрешкой

«Столовая№1» — это одна из самых популярных сетевых столовых города с демократичными ценами. Здесь можно собрать полноценный обед из супа, горячего, гарнира и напитка в пределах 500 рублей. Простая домашняя кухня, быстрое обслуживание и большой поток посетителей делают это место отличным выбором для бюджетного обеда.

Адреса: Невский проспект, д. 25, Невский проспект, д. 20, Невский проспект, д. 44, Невский проспект, д. 54, Невский проспект, д. 118 (Гостиница Октябрьская), Сенная площадь, д. 6, Лиговский проспект, д. 43-45 и др.

Любимые пироги петербуржцев

Это, конечно, «Пироговый дворик». Уютное кафе-пекарня, где можно пообедать пирогами, супами, салатами и напитками в пределах 500 рублей. Особенно популярно среди любителей домашней выпечки и тех, кто ищет атмосферное место для бюджетного обеда.

Начать день можно с сытного завтрака — от классической каши и нежных сырников до ароматного штруделя и воздушных пончиков. А для тех, кто предпочитает более основательную трапезу, доступны полноценные обеды из трех блюд по привлекательной цене — от 549 рублей.

Адреса: ул. Кирочная, д. 28, пр. Стачек, д. 2/2, Малый проспект П.С., д. 1Б, пр. Художников, д. 10, к.1, Загородный пр., д. 39, Невский проспект, д. 184 и др.