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Гатчина на пять дней станет киностолицей: что посмотреть на фестивале «Литература и кино»

Опубликовано: 21 июня 2026 14:23
 Проверено редакцией
Гатчина на пять дней станет киностолицей: что посмотреть на фестивале «Литература и кино»
Гатчина на пять дней станет киностолицей: что посмотреть на фестивале «Литература и кино»
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev
Зрители увидят не только новинки, но также легендарную классику.

Если вы любите хорошие книги и качественные фильмы, у нас отличные новости. С 23 по 27 июня Гатчина принимает XXXII Международный кинофестиваль «Литература и кино».

Это старейший в России форум, где оценивают не просто режиссуру, а то, как удачно книга «переехала» на экран.

Пять дней киномарафона

В этом году программа обещает быть насыщенной. В Гатчину привезут 55 фильмов. Участвуют не только наши режиссеры, но и гости из Беларуси, Индии и Сербской Республики, пишет Росбалт.

Откроет праздник лента «К себе нежно» по нашумевшему бестселлеру Ольги Примаченко. А закроет фестиваль суровая драма «Степные боги» по роману Андрея Геласимова.

Это отличный шанс увидеть новинки раньше, чем они появятся в широком прокате или на стримингах.

Не только новинки, но и классика

Фестиваль не забывает о корнях. В этом году вспомнят работы легендарных мастеров — Станислава Говорухина и великого сказочника Александра Роу.

Помимо самих показов, будет много «движа»:

  • Встречи с актерами и писателями.
  • Творческие вечера.
  • Дискуссии о том, почему сценаристы иногда «портят» книги (или делают их лучше).
  • Разборы детективного жанра с профессионалами.

Почти всё — бесплатно

Главный плюс для зрителей: вход на все киносеансы и творческие встречи абсолютно свободный. Никаких билетов покупать не нужно, просто приходите и наслаждайтесь искусством.

Платить придется только в одном случае — если вы захотите попасть на торжественные церемонии открытия или закрытия с красной дорожкой.

Где всё это будет?

Фестиваль развернется на двух главных площадках города (обе на проспекте 25 Октября):

  1. Кинотеатр «Победа» (дом 5) — здесь основной штаб и кинопоказы.
  2. Гатчинский городской Дом культуры (дом 1) — тут пройдут основные встречи и обсуждения.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург вошел в топ-5 мест для отпуска.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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