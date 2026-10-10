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Гладкие пятки дома: 1 столовая ложка на 3 литра воды — эффективный уход за ногами

Опубликовано: 10 октября 2026 13:15
 Проверено редакцией
Городовой ру
Гладкие пятки дома: 1 столовая ложка на 3 литра воды — эффективный уход за ногами
фото legion-media
Как вернуть пяткам мягкость

Грубая кожа на пятках — частая проблема, которая нарастает незаметно: сначала стопы просто сушатся, потом появляются шероховатости, а следом — мелкие трещины.

Хорошая новость: с этим можно работать дома, главное — действовать бережно и регулярно.

Что подготовить перед процедурой

Не нужно ничего сложного — базовый набор найдётся почти в каждом доме. Главное — не торопиться и не делать воду слишком горячей: это только усилит сухость.

Вот что понадобится:

  • 2–3 литра тёплой (не обжигающей) воды;
  • 1 столовая ложка пищевой соды;
  • 1 столовая ложка натёртого дегтярного мыла;
  • мягкая щётка или пилка для стоп;
  • увлажняющий крем либо вазелин.

Как правильно провести уход

Сначала делают ванночку: в воду добавляют соду и мыло, ноги держат 15–20 минут — этого достаточно, чтобы кожа размягчилась.

Дальше действуют аккуратно: убирают только излишки ороговевшего слоя, без сильного нажима. В конце стопы ополаскивают, насухо вытирают и наносят плотный крем.

Важные советы, чтобы не навредить

Даже простая домашняя процедура требует осторожности. Если во время ванночки появилось жжение или покраснение — лучше остановиться.

При глубоких, болезненных или долго не заживающих трещинах не стоит полагаться только на домашние методы: тут нужна консультация специалиста.

Секрет гладких пяток — не в агрессивном воздействии, а в бережном подходе и регулярности. Тёплая ванночка, аккуратное удаление ороговевшей кожи и ежедневное увлажнение дают заметный эффект. Главное — не переусердствовать и вовремя обращаться за профессиональной помощью, если ситуация серьёзная.

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Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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