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«Главное, чтобы он был здоров»: когда Михаила Боярского можно будет увидеть на сцене театра в Петербурге

Опубликовано: 4 июня 2025 19:33
Михаил Боярский
«Главное, чтобы он был здоров»: когда Михаила Боярского можно будет увидеть на сцене театра в Петербурге
Global Look Press / Anatoly Lomokhov

У поклонников артиста еще есть возможность купить билеты на спектакли, в которых примет участие Боярский.

Триумфальное возвращение Михаила Боярского, который буквально несколько месяцев назад сломал ребра, было озвучено накануне.

В середине апреля 75-летний артист упал во время репетиции спектакля в Театре имени Ленсовета. Это происшествие стало настоящим шоком для поклонников и коллектива театра. Смогут ли теперь все выдохнуть с облегчением?

Отмена спектаклей

После травмы Боярского госпитализировали, и театр был вынужден отменить постановки с участием актера до конца сезона. На их место поставили другие спектакли, а поклонники с нетерпением ждали новостей о его здоровье.

Несколько недель Михаил Боярский проходил лечение и восстанавливался дома. Его сын Сергей Боярский сообщал, что отец старается не терять оптимизма и готовится вернуться к работе, но требует осторожности.

Возвращение на сцену — долгожданное событие

Теперь артист вновь выходит на сцену в спектакле «В этом милом старом доме». Театр Ленсовета подтвердил, что Михаил Боярский полностью восстановился и готов к продолжению работы.

Однако следом театр выпустил еще одно объявление:

«В этом сезоне спектакль Олега Левакова «В этом милом старом доме» уходит из репертуара. Последние показы состоятся, помимо назначенного на сегодня, 25 июня, 2 и 13 июля», — сообщили в телеграм-канале учреждения.

Поклонники связали такую новость с самочувствием Боярского и отметили, что здоровье важнее карьеры.

Как жаль! Да, Эраст у меня ассоциируется только с Михаилом Сергеевичем! Ещё обиднее, что в эти даты меня в Спб не будет, так как я приезжаю с 7 по 15 июня. Очень хотелось увидеть Михаила Сергеевича, но видно не судьба. Главное, чтобы он был здоров!» — отметили поклонники.

Билеты на спектакль разбирают, как горячие пирожки. Как сообщает «КП-Петербург», чтобы попасть на постановку, нужно выложить кругленькую сумму: к примеру, первые ряды стоили 9 тысяч рублей, а в серединке и партере — по 5.

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Автор:
Юлия Аликова
Общество
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