Голодными точно не останетесь: какие фрукты стоит попробовать во Вьетнаме - не только манго

Опубликовано: 24 мая 2026 08:15
Автор:
Полина Аксенова
 Проверено редакцией
Названы популярные фрукты, которые нужно купить во время отпуска во Вьетнаме

Вьетнам все больше пользуется популярностью у российских туристов не только из-за низких цен и жаркого климата, но и изобилия фруктов. Какие фрукты стоит попробовать на местных рынках?

Дыни и арбузы

Их можно найти на прилавках круглый год. Стоимость местных арбузов и дынь совсем небольшая - от 27 до 54 рублей. Особенно туристам нравятся дыни, так как они имеют душистый запах, насыщенный вкус. Арбузы имеют более плохое качество, но их все равно стоит попробовать.

Цитрусы

"Вьетнамские цитрусовые радуют и глаз, и вкус: на прилавках соседствуют яркие лимоны и лаймы, зеленые тропические апельсины и грейпфруты, мандарины и танжерины — как правило, небольшие, но очень сладкие. Цены колеблются от 67 рублей за 1 кг апельсинов или мандаринов, до 135 рублей за кило танжеринов. Сезон цитрусовых во Вьетнаме — с октября по март", - сообщает портал "Тонкости туризма.

Ананасы

Лучше отдавать предпочтение длинным ананасам, которые имеют яркий аромат. Целый ананас может обойтись в 40 рублей, нарезанный выйдет чуть дороже.

Манго

Во Вьетнаме можно встретить различные виды манго, но особой популярностью пользуются желтые и зеленые плоды. Первый вид манго настолько сладкий, что он больше напоминает сироп, а не фрукт. Манго с зеленой кожицей имеет цитрусовую кислинку и клубничный аромат. В большом количестве фрукт встречается с февраля по май.

Дуриан

Этот фрукт считается одним из самых востребованных здесь. Снаружи он напоминает колючую дыню, его вкус похож на ананас, манго и папайю одновременно. Дуриан обладает ужасным запахом, из-за чего его запрещается провозить в самолете.

Опыт автора

"Когда я была во Вьетнаме, то активно ела манго и ананасы. На местных рынках продавали большое количество дуриана, но я так и не осмелилась его попробовать", - сообщила Полина Аксенова.

