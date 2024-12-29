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Тайны самой странной аптеки Петербурга  

29 декабря 2024 19:04
Санкт-Петербург, аптека царских времен, куча банок и стол
Тайны самой странной аптеки Петербурга  
Городовой ру

Говорят, что хозяин сумел обрести бессмертие.

На Васильевском острове находится место, которое притягивает не только любителей истории, но и тех, кто обожает загадки и мистику. Аптека Пеля, некогда основанная Вильгельмом Пелем, окутана легендами о грифонах, тайнах алхимии и даже секретах вечной жизни.

История аптеки: от медицины к мифам

Вильгельм Пель, немецкий аптекарь, приобрёл два здания на Васильевском острове, где открыл свою аптеку. Его дело оказалось столь успешным, что имя Пель стало известно по всему Петербургу. Позже управление перешло к сыну Александру, который не только сохранил семейное дело, но и вывел его на новый уровень.

Александр получил госзаказ на поставку лекарств для императорского двора, что обеспечило аптеке статус и финансовую стабильность. Но не только этим он заслужил свою славу. Александр Пель изобрел систему запаивания ампул и даже создал «золотую пилюлю» — статусный препарат, больше похожий на плацебо, но вызывающий огромный интерес у покупателей.

Мистика и Башня грифонов

Легенды вокруг аптеки начались с самого основания. Люди, далекие от медицины, приписывали семье Пелей умение делать золото из воздуха и знание секрета бессмертия. Многие верили, что Вильгельм вовсе не умер, а продолжает жить благодаря своим алхимическим экспериментам.

Особое внимание привлекает Башня грифонов, расположенная во дворе. Согласно преданиям, доктор Пель вывел грифонов в своей лаборатории. Эти мифические существа якобы до сих пор прилетают к башне, хлопая крыльями и мешая жителям соседних домов.

На самой башне появились загадочные цифры, которые называют кодом вечной жизни. Хотя местный художник утверждает, что это его работа, мистический ореол продолжает окутывать это место.

Почему стоит посетить?

Аптека Пеля — это не только история семьи, добившейся успеха в своём деле, но и часть мистической культуры Петербурга. Здесь можно ощутить атмосферу, где переплетаются наука и легенды, факты и вымысел. Башня грифонов, золотая пилюля и слухи о бессмертии сделали это место одним из самых загадочных в городе.

Погрузитесь в эту атмосферу, где мифы часто побеждают здравый смысл, и сами решите, насколько вы готовы поверить в легенды, сообщает источник.

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Автор:
Максакова Яна
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