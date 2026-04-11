Холостые убивают мотор? Ответ удивит даже опытных водителей — вся правда

Опубликовано: 11 апреля 2026 20:03
 Проверено редакцией
Legion-Media
Вся правда о "вреде" холостых оборотов.

Часто при прогреве автомобиля в голове крутится: "давление падает, двигатель изнашивается". Хочется заглушить двигатель. Но не спешите думать о вреде холостого хода. Автор Дзен-канала "Автосовет Юрича" рассказал о том, вредно ли это на самом деле.

Про холостые обороты

Считается, что на холостых двигатель страдает из-за низкого давления масла. Да, оно действительно ниже — около 1 бара. Но и нагрузка в этот момент минимальная.

Двигатель не работает в полную силу, а просто вращается. Масляной плёнки достаточно, чтобы защитить детали. Поэтому износа практически нет.

Именно поэтому таксисты, патрульные машины и северные водители спокойно держат моторы заведёнными часами — и проезжают сотни тысяч километров.

Настоящая проблема

Опасность не в холостых. Опасность — в моточасах. Вы стоите на месте, пробег не растёт. Но двигатель работает: масло нагревается, окисляется и теряет свойства.

Простая математика:
1 час на холостых = 50-60 км пробега по износу масла.

То есть при городской езде масло стареет в 2 раза быстрее, чем показывает одометр. Именно поэтому моторы с маленьким пробегом часто оказываются убитыми внутри.

Как не угробить двигатель

Стоять на холостых можно — мотору это не страшно.

Но важно другое:
— если много стоите — меняйте масло каждые 5-7 тыс. км
— если в основном трасса — можно 10-12 тыс. км

Автор:
Александр Асташкин
