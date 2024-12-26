Какие блюда готовили на Новый год в Ленинграде

Процесс подготовки к новогодним праздникам сегодня сводится к тому, чтобы успеть все купить и дотянуть сумки домой. А готовят в Петербурге в основном оливье, сельдь под шубой, курицу или свинину и бутерброды с икрой или красной рыбой. И это считается традиционными блюдами. Хотя на самом деле в допетербуржском Ленинграде на стол ставили совсем другие блюда.

Что непременно должно было быть на праздничном столе порталу «Городовой» рассказал шеф-повар Сергей Янхук:

«Новогодний стол считался богатым, если на нем можно было обнаружить нарезку из колбасы. Уже в 40-х его невозможно было себе представить без отварной картошки и селедки с луком. «Шуба» для нее, как и вариация «Оливье» с докторской колбасой и морковью вместо раковых шеек и рябчиков, появилась на столах в 50-х, вместе с давно забытым студнем, легендарными прибалтийскими шпротами и «Советским шампанским»».

Думаете это мало, слишком просто и неинтересно? Тогда представьте себе, что горошек в магазине не так просто было купить, да и за селедкой-иваси в очереди стоять нужно было. Мандарины тоже не так легко доставались. А шоколадные конфеты? Это же нужно было обегать всю Северную столицу, чтобы достать дефицит. Так что начиналась закупка продуктов не в последних числах декабря, а с середины осени. После такого обычный сервелат и шпроты казались пищей богов.