Хозяином не считают: кого из домочадцев кошки выбирают в качестве обслуживающего персонала

Как понять, что для кошки вы лишь слуга

Шутка о том, что кошки позволяют людям жить у них дома - не такая уж и шутка. Пушистики, изучая своих двуногих домочадцев, одних воспринимают как равных себе, других - как обслуживающий персонал. Как понять, что для кошки вы лишь повар и горничная, рассказали эксперты канала "Приключения натуралиста".

Как кошки распределяют роли

Зоопсихологи считают, что для кошки люди - тоже кошки. Но неуклюжие и большие. Самые крупные сгодятся для защиты всей стаи, самые сговорчивые - для получения от них лакомства. Остальные переходят в статус «обслуживающий персонал»: для уборки лотка, обогрева спального места, игр.

Своего человека-раба кошка помечает запахом. Если кошка трётся о ваши ноги чаще, чем о других — считайте, вы её собственность. Прежде чем раздать роли, кошки проверяют границы. Если она оставила «сюрприз» посреди комнаты, а вы молча убрали — считайте, уступили, а значит, согласились прислуживать.

Труд облагораживает

Кошки не любят, когда люди бездельничают. Если любимица уличила человека в слишком долгом отдыхе, она приложит максимум усилий, чтобы заставить его работать. Потому что от трудоспособности кормильца зависит её сытость. Ленивого кошка будет будить, дёргать, тыкать носом и привлекать к решению любых проблем. В такой паре кот — господин, человек — слуга.

И при этом слишком активных, громких, энергичных людей кошка за вожака не считает. Слишком много резких движений, громких разговоров, суеты - звучит ненадежно. А вот в качестве обслуживающего персонала такой двуногий сгодится. Такого даже звать не надо: сам услышит шум, прибежит и лоток почистит.

Захват территории

Если кот намеренно укладывается на кресло прямо перед тем, как вы хотите на него сесть, — он демонстрирует власть. Территория для кошек значит многое. Этим простым действием пушистый заявляет: я здесь главный. Властные коты могут позволить ухаживать за собой всем членам семьи, но ни за что не дадут им навязывать новые правила.

