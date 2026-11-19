Кто едет в Северную столицу и сколько тратит

Туристический поток в Россию заметно меняет географию: всё больше гостей приезжает из азиатских стран, а цифры бронирований уверенно растут.

Петербург остаётся одним из главных направлений, и иностранные туристы активно выбирают местные отели.

Какие страны активнее всего бронируют поездки

По данным сервиса «Островок», в 2026 году иностранцы увеличили бронирования в отелях Петербурга на 5 %. Особенно заметен рост со стороны Вьетнама, Китая и Индии — эти рынки вошли в число самых быстрорастущих.

После введения безвизового режима с Вьетнамом спрос со стороны его граждан вырос вдвое, а за первый месяц действия режима число бронирований подскочило на 60 % по сравнению с предыдущим месяцем.

За год спрос от вьетнамских туристов увеличился на 25 % относительно 2025 года — аналогичную динамику показывают Китай и Индия.

Сколько тратят и где селятся иностранные гости

Иностранные путешественники в среднем оставляют в отелях больше, чем россияне: порядка 10 000 рублей за ночь против 6 000 у отечественных туристов. При этом траты сильно зависят от страны: например, гости с Ближнего Востока тратят свыше 15 000 рублей, а туристы из Азии — примерно 7 500 рублей.

В выборе жилья тоже есть свои особенности: более 40 % зарубежных гостей предпочитают отели категории 4 звёзды. Россияне чаще останавливаются в трёхзвёздочных гостиницах, а также в объектах без звёзд и апартаментах.

Кто ещё входит в топ активных путешественников

Помимо азиатских направлений, заметную долю въездного потока формируют туристы из Турции, Саудовской Аравии и ОАЭ, а среди стран ближнего зарубежья — Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и Армения.

Рост въездного туризма — хороший сигнал для отрасли: меняется география спроса, растут средние траты, а привычки гостей становятся всё более предсказуемыми.

Для путешественников это повод заранее изучать варианты размещения и учитывать, что популярные категории могут быстро заканчиваться, а для бизнеса — шанс точнее настраивать предложения под разные аудитории.

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