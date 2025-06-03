Поддержка или капля в море: Петербург выделит 550 тысяч на ипотеку многодетным

В Санкт-Петербурге многодетные семьи смогут получить дополнительную поддержку от государства — 550 тысяч рублей из бюджета на погашение ипотечного кредита.

Соответствующие поправки в Социальный кодекс разработаны городским правительством. Эта мера станет дополнением к федеральной программе, действующей с 2019 года, по которой многодетным выделяют 450 тысяч рублей.

Таким образом, суммарная выплата может достичь 1 миллиона рублей. Но насколько ощутима эта помощь в условиях растущих цен на жилье?

Кому положены выплаты?

Правительство Петербурга разработало четкие критерии для получения новой меры социальной поддержки. Мать или отец, у которых с 1 января 2025 года родился третий или четвертый ребенок, смогут единоразово получить 550 тысяч рублей на выплату ипотечного кредита.

Важно отметить, что льгота не распространяется на последующих родившихся детей в рамках одного кредита. Воспользоваться региональной поддержкой смогут только граждане России, постоянно проживающие в Петербурге, и жилье должно быть приобретено также в Петербурге. Ключевым условием является получение аналогичной субсидии из федерального бюджета.

Федеральная поддержка: 450 тысяч рублей на погашение ипотеки

Федеральный закон, по которому многодетным семьям положено 450 тысяч рублей на погашение ипотеки, был принят в 2019 году. Программа действует до 31 декабря 2030 года и является важным инструментом поддержки многодетных семей в улучшении жилищных условий.

Как пишет «Ъ-СПб», ранее заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков заявил, что ведомство прорабатывает предложение о повышении выплат до 1 млн рублей. .

Сколько средств предусмотрено на новую меру поддержки?

По подсчетам Смольного, воспользоваться новой мерой поддержки ежегодно смогут около 500 семей. На 2025–2027 годы на эти цели предусмотрено 825 млн рублей (по 275 млн ежегодно), из которых 338,25 млн — из федерального бюджета: в 2025-м — 129,25 млн, в 2026-м — 112,75 млн, в 2027-м — 96,25 млн. Это — значительные средства, направленные на поддержку многодетных семей.

Мнение эксперта: капля в море или ощутимая помощь?

«Учитывая текущие цены на жилье в Санкт-Петербурге, эта сумма покрывает лишь небольшую часть стоимости квартиры. По данным на март 2025 года, средняя цена квадратного метра на вторичном рынке составляет около 213 тыс. рублей, а средняя стоимость квартиры — около 10 млн рублей. Таким образом, компенсация в 1 млн рублей (региональная плюс федеральная выплата) составляет примерно 10% от средней стоимости жилья»,— комментирует соучредитель Kronung Group Игнатий Найда.

Эксперт считает, что поддержка от государства — ощутимая, однако на фоне текущей стоимости жилья и высоких ставок в глобальном смысле не повлияет на тенденцию снижения ипотечного спроса.

«Резкого роста числа ипотек эта мера не вызовет, но для узкой группы семей, уже планирующих третьего или четвертого ребенка, это может стать дополнительным аргументом в пользу покупки жилья в ипотеку. В массовом масштабе влияние будет ограниченным, потому что ежемесячные платежи при текущей ставке и средней сумме кредита в 7–10 млн рублей все равно остаются тяжелой нагрузкой»,— отмечает господин Найда.

Несмотря на то, что выплаты не покрывают полную стоимость жилья, они являются ощутимой поддержкой для многодетных семей, позволяя им уменьшить финансовую нагрузку при покупке квартиры в ипотеку.