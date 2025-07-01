Пенсионная «игра в цифры»: кому улыбнется удача в июле и почему так важна ваша база данных

Кому ждать прибавки, а кому — остаться ни с чем?

С 1 июля 2025 года некоторые категории российских пенсионеров смогут рассчитывать на повышенные пенсионные выплаты и надбавки.

Однако, как подчеркнул член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин, изменения коснутся лишь определенных групп граждан, у которых в июне возникли «юридически значимые обстоятельства».

Кто же эти счастливчики и на какие суммы можно рассчитывать?

Двойной «подарок» юбилярам: 80 лет — это повод для прибавки!

Одна из наиболее значимых надбавок ждет тех, кому в июле исполняется 80 лет.

Как пояснил депутат в беседе с ТАСС, эти пенсионеры получат удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии, которая составит 17 815 рублей 40 копеек, при базовой фиксированной части в размере 8 907 рублей 70 копеек.

«Данное повышение происходит автоматически, если вся информация корректно отражена в базе данных Социального фонда России. При необходимости подтверждения информации пенсионер может обратиться в фонд лично», — подчеркнул Говырин.

Таким образом, юбилей в 80 лет становится своеобразным «золотым билетом» к ощутимой прибавке к пенсии.

Однако, как отмечает депутат, крайне важно, чтобы информация о пенсионере была корректно занесена в базу данных Социального фонда России — в противном случае, придется лично обращаться в фонд для подтверждения информации.

Инвалидность — основание для повышения выплаты

Также, начиная с июля, увеличенная пенсия полагается тем гражданам, у которых в июне была установлена первая группа инвалидности.

«Им также выплачивается двойная фиксированная часть пенсии — 17 815 рублей 40 копеек, независимо от возраста пенсионера», — пояснил парламентарий.

Важно отметить, что данная надбавка не зависит от возраста пенсионера и предоставляется только при установлении первой группы инвалидности. Это важная мера поддержки для тех, кто нуждается в дополнительной финансовой помощи в связи с состоянием здоровья.

Иждивенцы — дополнительная поддержка для пенсионеров

Еще одна категория пенсионеров, которые могут рассчитывать на прибавку, — это те, у кого на иждивении находятся нетрудоспособные родственники: дети до 18 лет, студенты очной формы до 23 лет или инвалиды любой группы.

В этом случае дополнительно назначается ежемесячная прибавка в размере 2 969 рублей 23 копейки за каждого иждивенца, но не более чем за троих.

Таким образом, пенсионеры, несущие ответственность за содержание нетрудоспособных членов семьи, получают дополнительную финансовую поддержку от государства. Это позволяет им обеспечивать достойный уровень жизни для своих близких.

Работающим пенсионерам — полный размер пенсии после завершения трудовой деятельности

Отдельно стоит отметить ситуацию с работающими пенсионерами.

«Для работающих пенсионеров, которые завершили трудовую деятельность в июне, с июля начнется выплата пенсии в полном размере с учетом всех ранее не применявшихся индексаций. Перерасчет производится автоматически, но может отразиться в суммах выплат через два-три месяца», — подчеркнул Говырин.

Это означает, что после увольнения с работы пенсионер начнет получать пенсию в полном объеме, с учетом всех пропущенных индексаций, которые не применялись в период его трудовой деятельности.

Однако, стоит учитывать, что перерасчет может занять некоторое время — до двух-трех месяцев.

Категория пенсионеров Основание для повышения/надбавки Размер прибавки/изменение выплаты Условия и примечания Достигшие 80 лет Исполнение 80 лет в июле Удвоенная фиксированная выплата к страховой пенсии: 17 815,40 руб. (базовая — 8 907,70 руб.) Автоматически, если корректно в базе СФР Получившие I группу инвалидности Установление I группы инвалидности в июне Удвоенная фиксированная выплата: 17 815,40 руб. Независимо от возраста Опекуны нетрудоспособных иждивенцев Появление на иждивении детей до 18, студентов до 23, инвалидов 2 969,23 руб. за каждого иждивенца (не более 3) Учитываются дети, студенты очной формы, инвалиды Прекратившие трудовую деятельность Завершение работы в июне Перерасчет пенсии в полном размере с учетом всех индексаций Перерасчет автоматический, выплаты могут прийти с задержкой Работающие пенсионеры Прекращение работы Полная пенсия с учетом всех индексаций После завершения работы в июне

«Точечные изменения» — кому повезет в июле?

В заключение, Алексей Говырин подчеркнул, что июль становится месяцем точечных изменений, когда вступают в силу уже предусмотренные законом основания для перерасчета пенсий и назначения надбавок.

«Выплаты увеличиваются не всем сразу, а только тем, у кого в июне возникли юридически значимые обстоятельства — достижение возраста, прекращение работы, изменение состава семьи или установление инвалидности», — резюмировал он.

Таким образом, июльское повышение пенсий — это не всеобъемлющая акция, а скорее точечная корректировка, направленная на поддержку определенных категорий пенсионеров, оказавшихся в особых жизненных обстоятельствах.

Пенсионерам важно внимательно следить за изменениями в законодательстве и обращаться в Социальный фонд России для получения консультаций и разъяснений.