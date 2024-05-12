Из остатков куличей можно приготовить необычную запеканку: получится угощение к чаю

Нередко случается, что после празднования Пасхи в доме остается несколько куличей, к которым никто не успел притронуться. Либо же это куски, которые по каким-то причинам не были съедены.

Выбросить их рука не поднимается, но и аппетитным такие изделия назвать нельзя. Хорошо, что из этой ситуации есть выход. Не беда, если праздничное угощение стало напоминать сухарь. Так будет даже лучше для блюда, которое можно приготовить из остатков.

Понадобятся не только куличи, но и нежный творог однородной консистенции. При желании его следует разбавить сметаной, чтобы кушанье получилось более нежным. Также к кисломолочному продукту рекомендуется добавить кусочки фруктов, ягод или другую начинку.

Форму для выпекания нужно смазать маслом. Сначала выложить в нее куски куличей, а затем — творожную массу. Выпекать около 20 минут в разогретой до 180 градусов духовке.

Источник фото: «Кулинарим с Таней 2.0» / YouTube