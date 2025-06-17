Новый мост через КАД: как пешеходный переход изменит жизнь в Красногвардейском районе в Петербурге

Новые кварталы Красногвардейского района получат долгожданную комфортную и безопасную пешеходную связь с платформой «Новая Охта» и соседним Калининским районом. Что именно будет построено и как это улучшит жизнь горожан?
Утвержден проект планировки: Надземный переход через КАД и ж/д пути
На рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства утвержден проект планировки с проектом межевания территории для размещения надземного пешеходного перехода через КАД и железнодорожные пути у платформы «Новая Охта».
Как пишет пресс-служба Смольного, он улучшит пешеходную доступность новых кварталов Красногвардейского района.
«Районы за КАДом активно застраиваются. Безопасные и удобные пешеходные переходы очень нужны их жителям, в том числе — квартала «Новая Охта», — подчеркнул Александр Беглов.
15-летие КАД и планы на КАД-2: Развитие транспортной инфраструктуры Петербурга
Губернатор напомнил, что в следующем году Петербург будет отмечать 15-летие окончания строительства Кольцевой автодороги. Строительство Комплекса защитных сооружений и КАД стало возможным благодаря поддержке Президента.
Сейчас по поручению главы государства готовится новый мегапроект — строительство КАД-2. При этом инфраструктуру вокруг первой Кольцевой автодороги будут и дальше развивать.
Параметры перехода: Длина, путепроводы, пешеходная дорожка
Новый переход протяженностью почти семьсот метров будет состоять из двух путепроводов — над КАДом и железной дорогой. Их соединит пешеходная дорожка.
Переход обеспечит удобный проход к железнодорожной платформе «Новая Охта» (бывшая «Мурино») от Т-образного перекрестка проспекта Маршака и улицы Даниила Хармса.
Проектом предусмотрены велодорожки, пандусы и лифты для маломобильных людей.
Строительство этого сложного объекта, крайне значимого для жителей Красногвардейского и соседнего Калининского районов, предусмотрено госпрограммой «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга».
Преимущества нового пешеходного перехода
- Повышение безопасности: Переход обеспечит безопасное пересечение КАД и железнодорожных путей, снизив риск ДТП с участием пешеходов.
- Улучшение транспортной доступности: Жители новых кварталов Красногвардейского района получат удобный доступ к платформе «Новая Охта» и смогут быстрее добираться до работы, учебы и других мест.
- Снижение загруженности дорог: Переход позволит разгрузить автомобильные дороги и улучшить транспортную ситуацию в районе.
- Улучшение качества жизни: Комфортный и безопасный пешеходный переход сделает жизнь жителей района более удобной и приятной.
- Развитие инфраструктуры: Строительство перехода станет частью масштабного развития транспортной инфраструктуры Петербурга.
Строительство нового пешеходного перехода — это важный шаг в развитии транспортной инфраструктуры Петербурга и улучшении качества жизни горожан.