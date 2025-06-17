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Новый мост через КАД: как пешеходный переход изменит жизнь в Красногвардейском районе в Петербурге

Опубликовано: 17 июня 2025 18:01
КАД 2 в Петербурге, новый мост
Новый мост через КАД: как пешеходный переход изменит жизнь в Красногвардейском районе в Петербурге
Городовой ру

Новые кварталы Красногвардейского района получат комфортную и безопасную пешеходную связь.

Новые кварталы Красногвардейского района получат долгожданную комфортную и безопасную пешеходную связь с платформой «Новая Охта» и соседним Калининским районом. Что именно будет построено и как это улучшит жизнь горожан?

Утвержден проект планировки: Надземный переход через КАД и ж/д пути

На рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства утвержден проект планировки с проектом межевания территории для размещения надземного пешеходного перехода через КАД и железнодорожные пути у платформы «Новая Охта».

Как пишет пресс-служба Смольного, он улучшит пешеходную доступность новых кварталов Красногвардейского района.

«Районы за КАДом активно застраиваются. Безопасные и удобные пешеходные переходы очень нужны их жителям, в том числе — квартала «Новая Охта», — подчеркнул Александр Беглов.

15-летие КАД и планы на КАД-2: Развитие транспортной инфраструктуры Петербурга

Губернатор напомнил, что в следующем году Петербург будет отмечать 15-летие окончания строительства Кольцевой автодороги. Строительство Комплекса защитных сооружений и КАД стало возможным благодаря поддержке Президента.

Сейчас по поручению главы государства готовится новый мегапроект — строительство КАД-2. При этом инфраструктуру вокруг первой Кольцевой автодороги будут и дальше развивать.

Параметры перехода: Длина, путепроводы, пешеходная дорожка

Новый переход протяженностью почти семьсот метров будет состоять из двух путепроводов — над КАДом и железной дорогой. Их соединит пешеходная дорожка.

Переход обеспечит удобный проход к железнодорожной платформе «Новая Охта» (бывшая «Мурино») от Т-образного перекрестка проспекта Маршака и улицы Даниила Хармса.

Проектом предусмотрены велодорожки, пандусы и лифты для маломобильных людей.

Строительство этого сложного объекта, крайне значимого для жителей Красногвардейского и соседнего Калининского районов, предусмотрено госпрограммой «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга».

Преимущества нового пешеходного перехода

  • Повышение безопасности: Переход обеспечит безопасное пересечение КАД и железнодорожных путей, снизив риск ДТП с участием пешеходов.
  • Улучшение транспортной доступности: Жители новых кварталов Красногвардейского района получат удобный доступ к платформе «Новая Охта» и смогут быстрее добираться до работы, учебы и других мест.
  • Снижение загруженности дорог: Переход позволит разгрузить автомобильные дороги и улучшить транспортную ситуацию в районе.
  • Улучшение качества жизни: Комфортный и безопасный пешеходный переход сделает жизнь жителей района более удобной и приятной.
  • Развитие инфраструктуры: Строительство перехода станет частью масштабного развития транспортной инфраструктуры Петербурга.

Строительство нового пешеходного перехода — это важный шаг в развитии транспортной инфраструктуры Петербурга и улучшении качества жизни горожан.

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Автор:
Ксения Пронина
Город
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