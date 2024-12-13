Как петербуржцам оказать первую помощь собаке при отравлении: инструкция

От ваших действий будет зависеть жизнь питомца.

Если собака съела на улице отраву действовать нужно немедленно. Понять, что с животным что-то не так достаточно просто. При отравлении изониазидом — противотуберкулезным препаратом, популярным среди догхантеров симптомы будут следующие:

сильная сонливость, противостоять которой собака не в состоянии;

потеря координации;

рвота;

повышенное слюноотделение;

пена изо рта;

в тяжелых случаях — кома и судороги.

При появлении первых симптомов, счет идет на минуты. Вот что срочно нужно сделать, если вы подозреваете отравление:

1. Немедленно обратиться к ветеринару. Если в пешей доступности есть клиника – это лучший вариант. Отзывы от посетителей не важны. Промывание желудка смогут сделать везде. Также врача можно вызвать и на дом, если первые симптомы появились уже после завершения прогулки.

2. Используйте антидот. Пиридоксин (витамин B6) вводится внутримышечно или внутривенно. Доза составляет 1-10 мг на 1 кг массы тела собаки. Препарат не токсичен, поэтому передозировка невозможна.

3. Провоцируйте рвоту. Принудительно влейте собаке в глотку большое количество кипяченой воды с помощью шприца или клизмы.

4. Дайте абсорбенты. Это могут быть Энтеросгель, активированный уголь, Сорбекс, Энтеросорб или Полифепам.

5. Сделайте клизму или дайте собаке слабительное (например, одна столовая ложка сульфата натрия или магния на стакан воды).

6. Обеспечьте обильное питье и применяйте мочегонные средства по мере возможности.

Когда опасность минует, вызовите полицию и не касаясь голыми руками соберите остатки отравленной пищи в пакет для анализа лабораторией.