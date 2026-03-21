Как по Неве прошлась «Елизавета»: судно 1815 года, открывшее новую эпоху отечественного судоходства

История постройки первого российского корабля без парусов в Санкт-Петербурге

В наши дни Санкт-Петербург неизменно ассоциируется с морскими судами. Но так было не всегда. Двести лет назад движение по рекам и каналам зависело только от ветра и человеческой силы, и лишь в начале XIX века в городе появился первый русский пароход. Подробнее о пароходе, который открыл новую эпоху отечественного судоходства, рассказывает гид Валерия, автор дзен-канала "Прогулки по Санкт-Петербургу".

Первый русский пароход был построен на заводе Чарльза Берда в Санкт-Петербурге. Сам Берд интересовался техническими новинками Европы и решил применить английскую технологию в России. Так в 1815 году появился корабль, который получил имя «Елизавета» в честь российской императрицы Елизаветы Петровны. Судно имело 18-метровый деревянный корпус, а вся "изюминка" заключалась в механизме движения.

"Корабль приводился в движение паровой машиной, которая вращала бортовые гребные колеса. Такой механизм позволял судну двигаться независимо от ветра и течения - настоящее техническое чудо для своего времени", - рассказывает Валерия.

Первое плавание "Елизавета" совершила по Неве. Горожане были поражены. Их взору предстало судно без парусов с трубой, из которой поднимался густой дым. После испытаний пароход начал ходить между столицей и морской крепостью Кронштадт по водам Финского залива. Это был самый быстрый способ добраться до порта.

Именно "Елизавету" считают одним из первых пассажирских пароходов России. Этот небольшой деревянный корабль длиной всего 18 метров стал предвестником огромного парового флота, который вскоре изменил судоходство всей Российской империи.

