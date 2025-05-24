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Как попасть в Эрмитаж без огромных очередей: делимся советами бывалых туристов

Опубликовано: 24 мая 2025 12:30
Эрмитаж арт
Как попасть в Эрмитаж без огромных очередей: делимся советами бывалых туристов
Фото: Городовой.ру

Если вдруг окажетесь перед толпой, то будете во всеоружии.

Очередь в Эрмитаж — звучит пугающе, особенно если вы в Петербурге впервые и на каникулах. Но давайте честно: миф о бесконечных толпах в этом музее давно пора развеять.

Да, бывают дни, когда нужно подождать. Но глобально — всё не так уж страшно. Главный музей Петербурга работает чётко, и если вы не приехали в город именно 1 января или 9 мая, шансы попасть внутрь без стресса — весьма высоки.

Но чтобы не было сюрпризов, делимся проверенными приёмами, как сэкономить время и нервы.

Первое и самое логичное — покупайте билеты онлайн. Да, да, ничего нового. Но тут есть нюанс: билеты на сайте реально разбирают, особенно в праздники. Поэтому лучше бронировать хотя бы за неделю-две. За пару дней до посещения их может уже просто не быть. И тогда — здравствуй очередь на сотни человек.

Второй совет — приходите к назначенному времени. Не за час, не за двадцать минут, а за 10–15. У входа смотрят на точное время в билете, и если вы пришли как положено — проходите почти сразу. Без этой очереди на вход.

Третье — гардероб. Единственная очередь, которую пока не победить. Но и здесь есть лайфхак: в гардеробе быстрее двигается та часть, где вещи не сдают, а забирают. Там вешалки освобождаются, и поток идёт шустрее. Поищите глазами и двигайте туда.

Одежда — отдельная тема. В Эрмитаже топят так, что чувствуешь себя не в Зимнем дворце, а в парной. Поэтому под шубу или тёплый пуховик наденьте легкие джинсы и свитер — внутри поблагодарите себя за это. Слишком тёплые вещи не спасают, а мешают, пишут в Сети.

Итог простой: Эрмитаж — это не про мучения и очереди, а про вау-эффект, который остаётся надолго. Просто чуть заранее всё продумайте — и наслаждайтесь. Очередей глобально нет, музей справляется. А вы просто будьте к этому готовы — в хорошем смысле.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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