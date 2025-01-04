Какие собаки стареют позже всех: петербуржцам назвали определенные породы

Ветврачи определили, с какого возраста собаки считаются престарелыми, и выявили основные проблемы со здоровьем, характерные для этой возрастной группы. Исследователи проанализировали большую базу данных ветеринарных электронных карт и выяснили, что большинство собак попадают в категорию пожилых после достижения 7,25 года.

Однако выяснилось, что возраст наступления старости варьируется в зависимости от породы. Мелкие собаки становятся пожилыми позже: так, средний возраст престарелых джек-рассел-терьеров составил 14,1 года. Лабрадоры-ретриверы и представители крупных пород считались пожилыми раньше — в возрасте от 10,5 до 13,6 лет, в среднем около 12 лет. У бордер-колли отмечали возрастные изменения в 12,7 года, а у кокер-спаниелей — в 11,7 года.

Исследователи также выделили пять основных проблем со здоровьем у пожилых собак: избыточный или недостаточный вес (35%), скованность и ограниченную подвижность (33%), заболевания зубов, включая зубной камень и пародонтит (31%, особенно часто у кокер-спаниелей), проблемы с кожей (28%) и пищеварительные расстройства (22%).