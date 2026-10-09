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Какой будет зима 2026-2027: приметы опытного садовода Самойловой

Опубликовано: 9 октября 2026 01:10
 Проверено редакцией
Какой будет зима 2026-2027: приметы опытного садовода Самойловой
Какой будет зима 2026-2027: приметы опытного садовода Самойловой
Городовой ру
Садовод сделала свой прогноз на зиму 2026-2027 

Многие современные садоводы наблюдают за природой почти так же внимательно, как крестьяне в старину. Изменения отслеживает и блогер-садовод Светлана Самойлова. Она сделала свой прогноз, какой может быть зима 2026–2027, судя по народным приметам. Ее оценка во многом совпадает с прогнозами синоптиков — очень холодной она не будет, но сюрпризов в виде метелей и морозов не избежать.

Какой будет зима по приметам

На луке много шелухи — значит зима будет морозной. По наблюдениям Самойловой в прошлом году у луковиц было два слоя, и зима оказалась мягкой. На свежем урожае слой средней толщины.

Синицы рано прилетят и громко стрекочут — холода придут рано. По словам садовода, в ее регионе синицы уже прилетели и ищут корм в садах.

Богатый урожай орехов, как в этом году, обычно сулит суровую зиму с затяжными морозами и температурными качелями. Но судя по другим приметам это скорее говорит о том, что зима будет без крайностей и аномалий, но с метелями и морозами временами.

По народным приметам, какое было лето, такой будет и зима. То есть если лето было в рамках климатической нормы, обильных осадков не было, то и зима будет не особенно снежной, без сильных морозов.

Тем не менее Самойлова советует садоводам готовить растения к суровым зимам и делать прочные, надежные укрытия, чтобы ветер и снег их не разрушили, пишет Ура.ру.

Ранее Городовой рассказал, ветер какого направления предсказывает раннюю зиму.

Автор:
Артем Петров
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