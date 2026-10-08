Какой ветер принесет раннюю зиму - подскажет народная примета на 11 октября

В народном календаре 11 октября — Харитонов день. Крестьяне завершали осенние работы и по погоде судили о предстоящей зиме. Считалось, что в этот день направление ветра подсказывало, какую погоду ждать.
- Северный ветер — к суровой, снежной и морозной зиме.
- Западный ветер — к обильным снегопадам.
- Низко плывущие облака — к резкому похолоданию и скорому приходу зимы.
По деревьям, инею и поведению животных тоже судили, какой будет зима и когда ждать весну.
- Утренний иней на траве — к скорому снегопаду и холодной зиме.
- Иней на иве — зима будет долгой и морозной, а весна придёт поздно.
- Мало листвы на дубах и берёзах — зима пройдёт без резких перепадов температур. Если листья ещё держатся — жди сильных морозов.
- Зайцы не побелели — похолодание наступит нескоро.
- Птицы летают низко — зима будет ранней и холодной.
Наблюдения за ветром, растениями и поведением животных помогали предсказать погоду на месяцы вперёд. Даже если не следовать суевериям буквально, в этих приметах отражается внимательный взгляд наших предков на природу. И их наблюдательность можно принимать к сведению.
Например, на 11 октября в Санкт-Петербурге синоптики прогнозируют юго-восточный ветер. А значит, если верить народным приметам, зима в северную столицу пока не торопится.