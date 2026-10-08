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Какой ветер принесет раннюю зиму - подскажет народная примета на 11 октября

Опубликовано: 8 октября 2026 01:10
 Проверено редакцией
Какой ветер принесет раннюю зиму - подскажет народная примета на 11 октября
Какой ветер принесет раннюю зиму - подскажет народная примета на 11 октября
Городовой ру
Погода на Харитонов день укажет, ждать ли снегопады в ближайшее время

В народном календаре 11 октября — Харитонов день. Крестьяне завершали осенние работы и по погоде судили о предстоящей зиме. Считалось, что в этот день направление ветра подсказывало, какую погоду ждать.

  • Северный ветер — к суровой, снежной и морозной зиме.
  • Западный ветер — к обильным снегопадам.
  • Низко плывущие облака — к резкому похолоданию и скорому приходу зимы.

По деревьям, инею и поведению животных тоже судили, какой будет зима и когда ждать весну.

  • Утренний иней на траве — к скорому снегопаду и холодной зиме.
  • Иней на иве — зима будет долгой и морозной, а весна придёт поздно.
  • Мало листвы на дубах и берёзах — зима пройдёт без резких перепадов температур. Если листья ещё держатся — жди сильных морозов.
  • Зайцы не побелели — похолодание наступит нескоро.
  • Птицы летают низко — зима будет ранней и холодной.

Наблюдения за ветром, растениями и поведением животных помогали предсказать погоду на месяцы вперёд. Даже если не следовать суевериям буквально, в этих приметах отражается внимательный взгляд наших предков на природу. И их наблюдательность можно принимать к сведению.

Например, на 11 октября в Санкт-Петербурге синоптики прогнозируют юго-восточный ветер. А значит, если верить народным приметам, зима в северную столицу пока не торопится.

Автор:
Артем Петров
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