Какой могла бы быть жизнь в СССР 2025 года? Забавные прогнозы

Представьте, что СССР не развалился, а продолжал строить светлое будущее. Какие невероятные проекты могли бы воплотиться?

Поворот Невы: вода на экспорт?

В 70-х годах СССР всерьез взялся за идею поворота рек. Планировали перенаправить русла Оби и Иртыша, чтобы напоить водой южные районы Сибири, Казахстана и Средней Азии. К 2025 году, возможно, мы бы экспортировали воду и из Невы по трубопроводам прямо в другие страны. А вместо нефтяной трубы появилась бы «водяная».

Колонизация Луны: петербургские коммуналки на Марсе

Советская космическая программа обещала нечто фантастическое. Если бы не развал страны, к 2025 году на Луне уже стояли бы обитаемые базы с красными флагами. А на Марсе, возможно, уже обсуждали бы первые марсианские выборы главы комсомола.

Города под куполом и летающие машины

Планы по строительству городов под куполом звучали так амбициозно, что сегодня напоминают сюжет из советской фантастики. И первым этот проект реализовали бы однозначно в Петербурге. А летающие автомобили? Возможно, они стали бы новой разновидностью «Москвича», который каждый третий петербуржец пытался бы починить в гараже.

Советский суперкомпьютер: как IBM, но с очередью за деталями

Проект «суперкомпьютера» к 2025 году мог бы превратиться в сеть советского интернета. Однако чтобы подключиться, в Петербурге пришлось бы стоять в очереди за модемом с тех же 80-х.

Итог? Мечты, которые остались мечтами

СССР 2025 года мог бы стать миром великих изобретений, где космос, технологии и природа объединяются ради счастливого будущего. А мог бы и остаться страной, где главной технологической новинкой был бы «новый» дизайн авоськи, ну а Петербург — первой столицей.

Фантазии на тему того, что было бы с Петербургом, если бы СССР не распался, всегда интересны. Ведь они — напоминание о том, как важно мечтать, независимо от того, сбываются ли эти мечты, пишет источник.