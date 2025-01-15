Городовой / Общество / Какой могла бы быть жизнь в СССР 2025 года? Забавные прогнозы
Эксклюзив
Последние новости
Милорд Александра II: история преданности и любви в царской семье, какой у людей не бывает Общество
Приключения петербургских автомобилистов зимой: 8 советов для комфортных поездок в непростых условиях города Общество
Почему шариковые ручки в банках Петербурга привязывают к столу: оказывается, не только из-за воровства Общество
Фрегаты, запреты и переименования: чем еще запомнилось 24 января в истории Петербурга Город
Декретные пособия для студенток Петербурга предлагают увеличить: цифры внушительные Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Мошенничество Работа Туризм
Категории
Общество Спорт

Какой могла бы быть жизнь в СССР 2025 года? Забавные прогнозы

15 января 2025 08:31
Современный город
Какой могла бы быть жизнь в СССР 2025 года? Забавные прогнозы
Городовой ру

Будущее, которого не случилось.

Представьте, что СССР не развалился, а продолжал строить светлое будущее. Какие невероятные проекты могли бы воплотиться?

Поворот Невы: вода на экспорт?

В 70-х годах СССР всерьез взялся за идею поворота рек. Планировали перенаправить русла Оби и Иртыша, чтобы напоить водой южные районы Сибири, Казахстана и Средней Азии. К 2025 году, возможно, мы бы экспортировали воду и из Невы по трубопроводам прямо в другие страны. А вместо нефтяной трубы появилась бы «водяная».

Колонизация Луны: петербургские коммуналки на Марсе

Советская космическая программа обещала нечто фантастическое. Если бы не развал страны, к 2025 году на Луне уже стояли бы обитаемые базы с красными флагами. А на Марсе, возможно, уже обсуждали бы первые марсианские выборы главы комсомола.

Города под куполом и летающие машины

Планы по строительству городов под куполом звучали так амбициозно, что сегодня напоминают сюжет из советской фантастики. И первым этот проект реализовали бы однозначно в Петербурге. А летающие автомобили? Возможно, они стали бы новой разновидностью «Москвича», который каждый третий петербуржец пытался бы починить в гараже.

Советский суперкомпьютер: как IBM, но с очередью за деталями

Проект «суперкомпьютера» к 2025 году мог бы превратиться в сеть советского интернета. Однако чтобы подключиться, в Петербурге пришлось бы стоять в очереди за модемом с тех же 80-х.

Итог? Мечты, которые остались мечтами

СССР 2025 года мог бы стать миром великих изобретений, где космос, технологии и природа объединяются ради счастливого будущего. А мог бы и остаться страной, где главной технологической новинкой был бы «новый» дизайн авоськи, ну а Петербург — первой столицей.

Фантазии на тему того, что было бы с Петербургом, если бы СССР не распался, всегда интересны. Ведь они — напоминание о том, как важно мечтать, независимо от того, сбываются ли эти мечты, пишет источник.

Новости по теме
Болота, Нева, да сыра земля? Что на самом деле было на месте основания Петербурга Болота, Нева, да сыра земля? Что на самом деле было на месте основания Петербурга 19 января 2025 10:03
Из Петербурга в Горный Алтай: Марс, перевал, ледяное озеро и другие места, которые зимой выглядят даже лучше, чем летом Из Петербурга в Горный Алтай: Марс, перевал, ледяное озеро и другие места, которые зимой выглядят даже лучше, чем летом 18 января 2025 17:31
Ритуал со сфинксом и сброс мусора в Неву: странные свадебные ритуалы Петербурга Ритуал со сфинксом и сброс мусора в Неву: странные свадебные ритуалы Петербурга 15 января 2025 12:02
Как город на Неве развел Моисеева и Гурченко: грустная история песни «Петербург-Ленинград» Как город на Неве развел Моисеева и Гурченко: грустная история песни «Петербург-Ленинград» 11 января 2025 13:02
Вокзалы Санкт-Петербурга: сколько их в городе на Неве Вокзалы Санкт-Петербурга: сколько их в городе на Неве 9 января 2025 21:01
Автор:
Максакова Яна
Общество Санкт-ПетербургИстории
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹 6
🙀 3
😿 6
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще