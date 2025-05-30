«Просто уговаривают, убеждают или запугивают»: почему мошенникам не нужны подделки документов и как биометрия изменит их тактику

Почему даже заверенная сделка не защищает от мошенников и как убедить человека, что его обманывают?

Госдума приняла закон о применении биометрии в сделках с жильем — вносятся поправки в закон «О государственной регистрации недвижимости». Теперь можно будет подавать заявления на регистрацию сделок с недвижимостью дистанционно, используя усиленную электронную подпись и биометрические данные.

Упростит ли это жизнь и станет ли эффективной защитой от мошенников? С какими рисками могут столкнуться владельцы недвижимости?

На этот вопрос порталу «Городовой» ответила Президент компании «Коллегия Риэлторов» Елена Ковалерова-Павловская.

Существующая практика: дистанционные сделки и подтверждение личности в банке

Она отметила, что новый закон мало что поменяет.

Елена Ковалерова-Павловская Риелтор «По сути сейчас происходит то же самое, человек там, просто вводя пальчиком по телефону, может подписать документы, подать на регистрацию. Электронная подпись — то что сейчас происходит», — отметила эксперт.

Сейчас уже можно проводить такие дистанционные сделки.

Дистанционная сделка: покупатель в Уфе, продавец в Москве, объект в Петербурге

По сути, тоже можно провести сделку из дома, когда один покупатель, например, сидит в одной квартире у себя, в Уфе условно, продавец в Москве, а объект вообще в Санкт-Петербурге. Участники сделки подтверждают личность в банке.

«Здесь задача только была каждого участника сделки накануне сходить в банк. В Сбербанк, например, да, либо банк уполномоченный. Ну, в основном, это Сбербанк такие сделки дистанционные проводит и со сдвигом во времени даже. И, например, покупатель может подписать документ после продавца, если продавец подписал с утра, потому что разрыв во времени бывает. То, что сейчас ведут по биометрии... На безопасности, ну, наверное, все то же самое. Также будет это все происходить. Будут приходить, получать ключ биометрии», — отметила Ковалерова-Павловская.

Мошенники «прокачали» навыки: никакая биометрия не спасет от психологической обработки

Елена Ковалерова-Павловская обращает внимание на то, что сейчас происходит на рынке, когда мошенники вынуждают людей продавать свою недвижимость и переводить им деньги, пугая и шантажируя. И здесь, по ее мнению, никакая биометрия не поможет.

«Все равно это никак не защищает. Из последнего сейчас прошла сделка: и женщина перевела все ночью, как только деньги к ней пришли, этим вот мошенникам. Она даже не хочет о них говорить. То есть мы пошли с ней в полицию, чтобы она написала заявление. Она ни в какую, только наедине агенту призналась, что она давно с этими людьми взаимодействует. Не называя их мошенниками, они ей пообещали, что она свой капитал умножит на два. То есть переведет им деньги, а они ей там через три месяца вернут вдвойне. Она искренне в это верит. И даже когда ей уже все сказали, что ее обманули, она все равно верит этим людям», — рассказывает Елена Ковалерова-Павловская.

Она отмечает, что в данном случае женщину не обезопасило бы даже нотариальное удостоверение сделки, так как она была убеждена, что действует в своих интересах.

Убедить или запугать: новые методы мошенников не требуют подделки документов

Елена Ковалерова-Павловская подчеркивает, что современные мошенники, в большинстве случаев, не прибегают к подделке документов. Они просто уговаривают, убеждают или запугивают жертву, чтобы она добровольно подписала все необходимые документы и перевела деньги.

«Им, по сути, не нужно даже ваши документы подделывать. Просто находят, уговаривают, убеждают, либо запугивают. Ты сам идешь, подписываешь и все сам отдаешь. Не знаю, помните или нет, когда там говорили, что надо какие-то замки на двери, чтобы к тебе не попали. Профессиональным мошенникам ты сам откроешь, и они вместе с тобой зайдут, какой бы ты замок не поставил. Здесь ровно так же», — заключает эксперт.

Таким образом, новый закон о применении биометрии в сделках с жильем, вряд ли станет панацеей от мошенников. Гораздо более эффективным способом защиты от аферистов является повышение финансовой грамотности населения и развитие критического мышления.

Важно помнить, что никакие технологии не смогут защитить от мошенников, если человек сам не проявляет бдительность и осторожность.