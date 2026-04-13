Капризнее заморских принцев: 2 цветка, которые не стоят вложенных трудов — сплошная морока

Какие цветы хлопотно выращивать

У каждого садовода есть растения, с которыми он не хочет возиться. У всех разный опыт, разные погодные условия и ожидание от результата. Автор канала «Дачная фанатка» честно рассказывает, какие цветы она не хочет выращивать, поскольку они, по ее мнению, не стоят вложенных трудов.

Георгины

Автор считает георгины слишком хлопотными при сомнительной ценности для сада. Клубни нужно выкапывать на зиму и правильно хранить. С конца августа приходится переживать, чтобы заморозки не погубили георгины. Одна морозная ночь — и кусты чернеют вместе с кучей нераскрывшихся бутонов.

Существуют однолетние георгины, которые выращивают из семян. С ними хлопот меньше, добавляет цветовод. Хотя они и цветут скромнее.

Те, кто любит георгины, нашли два выхода. Первый: покупают клубни каждый год и выращивают как однолетние растения, не заморачиваясь с хранением. Второй: сажают мини-георгины в вазоны. У них клубни небольшие, сохранить их проще, и в саду они смотрятся аккуратнее. В комментариях нашлись поклонники выращивать георгины из семян.

«С клубнями возиться не хочу, а вот из семян георгины мои любимые цветы. Красавцы (моё мнение), пышно цветут, шмели в восторге и я. Аквилегию тоже многие не понимают, а я обожаю, башмачки эльфов прямо какие-то. Знаю тех, кто не любит и не сажает розы, у всех свой вкус».

Гладиолусы

Гладиолусы популярны ещё с советских времен, когда выбор цветов был невелик. Красные, белые и розовые клубнелуковицы доставали по знакомству, меняли, выпрашивали у коллег. Позже появилось множество сортов с невероятным цветением: двухцветные, бахромчатые, с переходами оттенков и штрихами.

Но с ними много хлопот. На большей части территории России клубнелуковицы не зимуют в почве. Их нужно выкапывать осенью, зимой хранить в прохладном тёмном месте, весной доставать на проращивание, в мае сажать в грунт. Сами клубнелуковицы небольшие, место для хранения найти можно. Но дело не только в этом.

По мнению автора, гладиолус — цветок исключительно для букетов. Только в вазе высокие вертикальные цветы смотрятся уместно. Вписать их в смешанный цветник очень сложно. Даже на грядке нужны колышки или системы подвязки — иначе стебли падают.

Вместо гладиолусов садовод выбирает ацидантеры и крокосмии — «младших собратьев» гладиолусов. Их цветы мельче, воздушнее, скромнее. Они хорошо смотрятся, сочетаются со злаками, котовником и даже розами.

Читатели поделились своим мнением и относительно гладиолуса.

«И чем эти цветы не угодили? Если для георгинов ещё нужно прохладное хранение, то те же гладиолусы, ацидантеры и прочее храню при комнатной температуре в обычной картонной коробке. Высадить в грунт не проблема. Осенью выкопать луковицы тоже. Очень простые цветы в уходе. Но красивые».

