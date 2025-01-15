Кем боялись стать советские мальчишки в Ленинграде: самые непрестижные профессии

В советском Ленинграде, как и в большинстве городов тех времен, мальчишки мечтали стать летчиками, милиционерами или даже сталеврами. Однако существовали профессии, которые мало кто рассматривал всерьез. Эти специальности часто окружали стереотипы, а иногда их значение недооценивали.

Грузчики: скрытые привилегии

Работа грузчика казалась непрестижной и тяжелой, а официальные зарплаты оставляли желать лучшего. Но грузчики, особенно те, кто работал на рынках или в мебельных магазинах, часто имели доступ к дефицитным товарам. Жители Ленинграда нередко были готовы доплачивать, чтобы получить редкие вещи, поэтому у некоторых грузчиков дела шли лучше, чем можно было ожидать.

Сантехники: пренебрежение и важность

Сантехники в Ленинграде не пользовались уважением. Люди считали, что эта работа подходит лишь тем, кто «не осилил школу». Однако услуги мастеров были незаменимы. Хороший сантехник всегда мог рассчитывать на благодарность в виде дополнительной оплаты, особенно если он помогал быстро и качественно.

Водители мусоровозов: неожиданная выгода

Водителей в СССР уважали, но профессия шофера мусоровоза вызывала пренебрежение. Мало кто знал, что иногда эти работники находили в отходах настоящие сокровища — от антиквариата до других ценных вещей, которые в Ленинграде можно было продать за баснословные деньги.

Дворники, сторожа, лифтеры и истопники: профессии без плюсов?

Эти специальности не считались привлекательными ни в Ленинграде, ни в других городах Союза. Работники получали минимальные зарплаты, а среди коллег часто встречались люди, для которых это был единственный шанс трудоустроиться. Например, алкоголики, диссиденты или фарцовщики, старающиеся избежать обвинений в тунеядстве, пишет источник.